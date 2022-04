[Étude] L’indispensable expérience client hybride

Aujourd’hui, les consommateurs ne font pas de distinction entre ce qui est en ligne et ce qui ne l’est pas. Ils s’attendent à des expériences sans faille, quel que soit le lieu où ils interagissent avec une entreprise. La pandémie n’a fait qu’intensifier cette exigence.

En décembre 2021, Forrester Consulting a mené une enquête pour explorer l’état actuel du « hybrid CX ». Elle révèle que même lorsque les acteurs en entreprise fixent les bonnes priorités, ils ont la possibilité d’améliorer leurs approches souvent cloisonnées.

En téléchargeant l’étude Forrester Consulting, vous découvrirez :

Les cinq challenges principaux de la gestion de l’expérience client hybride

Les limites des technologies classiques et des solutions centrées sur un seul aspect de la CX

Les cinq outils primordiaux à mobiliser pour la CX hybride

Uberall change la façon dont les entreprises se connectent avec leurs clients et les accompagne à évoluer dans un monde hybride. Nous aidons les entreprises à mieux contrôler leur présence et leur réputation en ligne, en leur offrant une expérience client hybride plus transparente et plus mémorable, qui leur permet d'être trouvées, d'être choisies et d'être fidélisées. Nous tissons un lien entre le monde en ligne et le monde réel.

