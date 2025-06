Evaneos devient éditeur, un pivot SaaS stratégique pour le leader du voyage sur-mesure

Evaneos ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec le lancement d’une filiale SaaS dédiée aux agences locales de voyages. L’entreprise, connue pour avoir structuré une place de marché paneuropéenne dans le secteur du voyage sur mesure, amorce ainsi une diversification majeure de son activité. Ce tournant s’incarne dans une suite d’outils technologiques développée pour et avec les acteurs du terrain, appuyée sur une double fondation : l’acquisition d’Odys, Travel Software et l’intégration de sa propre solution de paiement, PayTravel.

TL;DR — Evaneos pivote vers le SaaS pour équiper les agences locales de voyage 👥 Pour qui est-ce important ? Pour les agences de voyage locales à la recherche d’un outil tout-en-un

Pour les acteurs du traveltech observant l’émergence de modèles verticaux intégrés

Pour les investisseurs et partenaires B2B intéressés par l’évolution des marketplaces vers des suites logicielles

Pour les concurrents SaaS (Tourplan, Lemax, Travefy) surveillant l’entrée d’un nouvel acteur européen 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Evaneos transforme ses actifs internes en produits distribuables à l’externe

Le groupe combine acquisition (Odys), solution maison (PayTravel) et dix ans de R&D

Ce pivot diversifie ses revenus au-delà des commissions sur réservation

La suite cible un segment souvent négligé : les petites agences locales à l’international 🔧 Ce que ça change concrètement Création d’une filiale SaaS dirigée par Alexia Lafitau, cofondatrice d’Odys

Déploiement progressif entre 2025 (refonte technique) et 2026 (lancement complet)

Intégration d’un module de paiement multidevise sécurisé (PayTravel)

Accès à une suite 360° pensée par des professionnels du terrain, pour les agences du terrain

L’ambition est de proposer une infrastructure logicielle complète, modulaire, conçue pour soutenir l’activité quotidienne des agences locales indépendantes à travers le monde. « Nous ne voulons pas seulement créer un bon outil, mais faire pleinement bénéficier les agences de l’expertise combinée Odys x Evaneos tech », indique la direction. Ce changement de modèle s’inscrit dans un contexte de professionnalisation croissante du secteur, où les solutions verticales spécialisées gagnent en pertinence face aux suites génériques.

Le projet intervient dans un marché encore largement fragmenté. Si les grandes agences disposent d’ERP sectoriels comme Tourplan, Lemax ou Orchestra, la majorité des structures indépendantes, en Afrique, Asie du Sud-Est, Amérique latine ou Europe de l’Est, opèrent avec des outils hétérogènes : CRM de bureautique, facturation sur tableur, paiements non sécurisés. Peu d’acteurs couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur dans une seule interface.

Odys, logiciel développé par Alexia Lafitau et Maïlys Doë de Maindreville, répond précisément à cette demande. Il intègre les principales briques nécessaires aux agents de voyage : CRM, gestion des réservations, comptabilité, suivi des fournisseurs, gestion opérationnelle. Ce socle sera renforcé en 2025, puis combiné à PayTravel, la solution de paiement conçue par Evaneos pour sécuriser les transactions internationales. Cette dernière neutralise les effets de change, apportant une réponse concrète aux fluctuations monétaires, problématique récurrente pour les agences locales travaillant avec une clientèle étrangère.

La feuille de route prévoit un déploiement en deux temps, d’abord la consolidation technique des modules existants, ensuite le lancement d’une suite logicielle complète en 2026, adossée à certains composants de la Travel Suite interne d’Evaneos. À la tête du projet, Alexia Lafitau, désormais directrice de la nouvelle entité, avec Olivier Madre, CTO du groupe, en charge de la coordination technologique.

Avec ce projet, Evaneos se positionne face à plusieurs acteurs établis. En France, des éditeurs comme WiiGo.travel ou Gestour adressent partiellement le segment, tandis qu’en Europe, Tourplan ou Lemax restent orientés grands comptes. Aux États-Unis, Travefy et Sion visent les agents indépendants, avec des approches modulaires centrées sur l’itinéraire ou la gestion de commissions. La promesse d’Evaneos repose sur une couverture fonctionnelle plus large, une compréhension fine du terrain, et un accès direct à un réseau d’agences déjà existant.

Un modèle qui évolue avec les cycles du marché

Fondée en 2009 par Éric La Bonnardière et Yvan Wibaux, Evaneos est devenue l’un des pionniers européens du voyage désintermédié. En mettant en relation les voyageurs avec plus de 1 000 agences locales dans près de 200 destinations, la plateforme s’est progressivement imposée comme une alternative aux tour-opérateurs classiques. Le modèle repose sur une commission prélevée sur les ventes réalisées par les agences, un système qui favorise la compétitivité tarifaire et la personnalisation.

En 2018, l’entreprise a levé 70 millions d’euros auprès de Partech, Level Equity et Quadrille Capital, ainsi que de ses investisseurs historiques XAnge, Serena Capital et Bpifrance. Ce financement visait à renforcer sa présence à l’international et à accélérer ses investissements technologiques.

La crise sanitaire de 2020 a toutefois marqué un coup d’arrêt brutal. L’entreprise, alors forte de 220 collaborateurs, a dû se réorganiser et mettre en œuvre un plan social touchant environ 20 % de ses effectifs. Dans cette période de grande incertitude, Evaneos a recentré ses efforts sur l’Europe et la France, avec une offre adaptée aux nouvelles attentes des voyageurs, plus sensibles à la proximité, à l’authenticité et à l’impact de leurs déplacements.

En choisissant aujourd’hui d’ouvrir sa technologie à l’écosystème des agences locales, Evaneos ne renie pas son modèle initial, mais l’étend. De plateforme d’intermédiation, elle devient aussi fournisseur d’infrastructure, une transformation progressive, ancrée dans l’expérience acquise, et qui pourrait préfigurer un mouvement plus large au sein des marketplaces verticales en quête de leviers récurrents.