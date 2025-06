Moments Lab veut faire parler vos archives video : 24 millions d’euros pour une IA agentique

La startup française Moments Lab (ex Newsbridge) vient de sécuriser un financement de 24 millions d’euros pour accélérer le déploiement de son IA spécialisée dans l’indexation et la valorisation de contenus vidéo. Avec sa technologie MXT-2, l’entreprise s’impose comme un acteur clef dans un marché en forte tension où la gestion des bibliothèques vidéo devient un enjeu stratégique majeur pour les médias, les marques et les producteurs de contenus.

TL;DR – Une IA pour dompter les flux vidéo professionnels à grande échelle 👥 Pour qui est-ce important ? Pour les groupes médias, marques globales, plateformes publicitaires et producteurs de contenus vidéo

Pour les équipes éditoriales, marketing et archivistes confrontées à des bibliothèques vidéo massives

Pour les investisseurs, CTOs et directeurs innovation dans le secteur de la media tech 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Moments Lab propose une IA multimodale et agentique pour indexer, rechercher et monétiser les vidéos

Le marché de l’analyse vidéo IA atteindra 25 Mds$ d’ici 2028, avec peu d’acteurs européens structurés

L’outil permet une réduction massive du temps de traitement et une valorisation accrue des archives

La personnalisation des résultats en fait une alternative crédible aux solutions américaines génériques 🔧 Ce que ça change concrètement Génération de montages bruts en quelques minutes sur simple prompt

Extraction automatique de moments-clés, interviews et séquences monétisables

Intégration fluide dans les workflows médias, avec personnalisation selon les besoins éditoriaux

Doublement du chiffre d’affaires récurrent annuel et adoption par Amazon Ads, Reuters, Banijay

Fondée en 2016, Moments Lab s’est donnée pour mission de résoudre un paradoxe devenu courant dans les entreprises de contenus : posséder des milliers d’heures de vidéo sans savoir comment les exploiter efficacement. Sa technologie propriétaire, une IA multimodale baptisée MXT, permet d’analyser en temps réel des flux vidéo, de les découper en scènes pertinentes, de reconnaître les personnes, les actions, les lieux, et même les types de plans utilisés. L’outil identifie les moments forts d’un discours, d’un match ou d’un reportage, et peut générer en quelques minutes un montage brut à partir d’une simple requête textuelle.

« Apporter de l’efficacité aux équipes qui travaillent la vidéo n’était qu’un point de départ » affirme Philippe Petitpont, CEO et cofondateur. « Avec MXT, nous pouvons analyser des vidéos à l’échelle industrielle, avec une rapidité inégalée. Aujourd’hui, nous allons plus loin : nous nous concentrons sur ce que les humains ne peuvent pas faire, comme générer un pré-montage en quelques minutes sur simple prompt. »

Dans un contexte de saturation des contenus audiovisuels, Moments Lab s’inscrit dans une dynamique technologique en plein essor. Le marché mondial des solutions d’analyse vidéo basée sur l’IA est estimé à 25 milliards de dollars d’ici 2028, contre 5,5 milliards en 2022, selon MarketsandMarkets. Mais la majorité des solutions actuelles restent limitées à des tâches spécifiques, transcription, tagging ou génération. Moments Lab se distingue par l’intégration complète d’une IA capable de comprendre, structurer et réexploiter un contenu à grande échelle, dans un cadre professionnel exigeant.

Avec le développement d’un agent IA dédié à la vidéo, la société franchit une étape supplémentaire. L’outil, actuellement en version beta, permet aux équipes éditoriales, publicitaires ou documentaires d’interagir avec leurs bibliothèques vidéos comme elles le feraient avec un collaborateur, en posant des questions, en définissant un brief ou en générant un premier montage prêt à l’édition.

Pour Gökçe Ceylan, Principal chez Oxx, qui mène ce tour de table, Moments Lab répond à un besoin critique : « Moments Lab est de ces rares entreprises dont le produit tient du magique. La première fois que nous avons vu MXT extraire des insights d’heures de rushs en quelques secondes, nous avons su que cette équipe s’attaquait à un problème structurel et croissant. »

La société revendique un portefeuille clients en forte croissance, avec des références comme Amazon Ads, Thomson Reuters, Hearst, Sinclair ou Banijay. En doublant son chiffre d’affaires récurrent en un an, Moments Lab confirme la solidité de son modèle B2B, axé sur les grands groupes médias et marques globales.

Sur le plan concurrentiel, Moments Lab bénéficie d’une position différenciante en Europe. En Allemagne ou en Suède, des acteurs comme Aiconix ou Vionlabs se concentrent sur la transcription ou l’analyse émotionnelle. Aux États-Unis, des entreprises comme , Veritone ou Descript dominent certains segments (montage automatisé, avatarisation, transcription), mais peu offrent une chaîne complète d’analyse, contextualisation et réutilisation vidéo dans un cadre corporate.

Contrairement aux outils orientés “création” ou “génération”, Moments Lab cible le retraitement stratégique du contenu existant, avec une adaptabilité forte à la tonalité éditoriale ou commerciale de ses clients. Une approche qui s’avère particulièrement pertinente pour les acteurs gérant des archives profondes ou des flux complexes à monétiser.

« Une métadonnée d’indexation de qualité est le socle d’une expérience utilisateur fluide avec un agent IA » souligne Fred Petitpont, cofondateur et CTO. « C’est exactement ce que nous proposons avec MXT et notre agent, qui a largement dépassé les attentes en version beta. Certains clients nous disent que c’est comme avoir un membre d’équipe supplémentaire. »