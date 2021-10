[Événement 100% digital] SaaSDay: les tendances sur la transformation digitale vues par des experts SaaS

Sept entreprises, leader SaaS, organisent le SaaSDay avec des intervenants et des marques de renom le 20 octobre 2021.

[Conférence en ligne 100% gratuite]

Inscrivez-vous

Découvrez les experts du numérique qui partagerons les clés de l’innovation

La transformation digitale est aujourd’hui indispensable voire inévitable pour une entreprise qui veut assurer sa croissance et se démarquer. Faisons un tour d’horizon sur les logiciels qui peuvent vous aider à dépasser vos objectifs et vous donner une longueur d’avance sur la concurrence.

À l’ère du numérique, il devient crucial de digitaliser sa relation clients et de développer les points de contact digitaux. La technologie SaaS est donc le parfait compromis pour vous accompagner dans vos efforts de transformation digitale.

À l’occasion du SaaSDay le 20 octobre, vous aurez ainsi l’occasion de participer à des présentations, d’écouter les tendances du secteur et de poser vos questions aux experts. L’équipe organisatrice du SaaSDay est composée de 7 entreprises SaaS et innovantes dans les domaines de la numérisation, du contenu, du marketing digital et du process management.

Inscrivez-vous

En direct et en ligne, le SaasDay réunit les esprits très aiguisés dans le numérique pour vous aider à apporter de la valeur à vos clients et à améliorer vos processus d’entreprise. Au cours des différentes sessions, nos experts vous donneront des conseils et meilleures pratiques pour vous assurer un avantage concurrentiel dans le monde numérique d’aujourd’hui.

Un petit aperçu de l’agenda :

Sendinblue, Bigcommerce & Payplug: Commerce : prêt à redéfinir l’expérience client ?

Uberall : Être trouvé, être choisi et fidéliser les clients

Meltwater : Prouver et accroître son ROI social media

Productsup : Prendre le contrôle : comment surmonter l’anarchie dans vos activités

AX Semantics & Le Club LED : Automatiser le contenu unique – Gestion du catalogue via SaaS

Inscrivez-vous

Les organisateurs du SaaSDay

Après trois éditions réussies en Allemagne et au Royaume-Uni, avec plus de 1 000 inscrits à chaque fois, le SaaSDay ouvre ses portes virtuelles à la France pour la première fois le 20 octobre. Sendinblue, Productsup, PayPlug, Searchmetrics, Meltwater, Uberall et AX Semantics sont les entreprises derrière ce projet et fournissent les meilleurs logiciels de numérisation, de marketing digital et de process management. À travers cet évènement, elles démontrent le potentiel du SaaS en utilisant des cas concrets et des exemples innovants.