Expérience collaborateur: LumApps rachète Novastream pour enrichir son offre

LumApps, qui développe une solution permettant aux entreprises de mettre en place un Intranet social et collaboratif, annonce sa première acquisition. La startup lyonnaise entrée début février au Next40 rachète Novastream, une solution de gestion sécurisée de vidéos, pour compléter son offre. Cette opération intervient un an après sa dernière levée de fonds de 70 millions de dollars lors d’une série C menée par Goldman Sachs.

Lancé en 2012 par Elie Mélois, Lionel Grivel, Olivier Chanoux et Sébastien Ricard, LumApps a conçu un Intranet pour informer et engager les collaborateurs, leur permettant de retrouver des contenus personnalisés, les communications sociales ou encore les outils et applications métiers. La solution, qui s’intègre notamment à Google Workspace et Microsoft office 365, est désormais enrichie par la technologie de Novastream. Cette startup française développe une solution d’hébergement et de diffusion de vidéos d’entreprise basée sur le cloud. Ses clients peuvent ainsi diffuser leurs contenus auprès de leurs employés, de leurs clients ou de leurs partenaires, avant de mesurer l’impact de ces vidéos.

Novastream veut ainsi proposer aux entreprises un usage de la vidéo similaire aux plateformes de streaming ou aux réseaux sociaux. D’autant plus que les usages de la vidéo en entreprise ont évolué depuis la crise du Covid-19. En effet, elle peut servir de support pour améliorer l’onboarding à distance de nouveaux collaborateurs, favoriser la diffusion de la culture d’entreprise, ou encore diffuser des événements en live streaming. « L’avènement de plateformes vidéo dans le monde B2C avec YouTube ou Netflix, et plus récemment le succès de médias vidéos comme Brut, ont prouvé aux entreprises de toutes tailles l’intérêt d’adopter différents formats de contenus et d’investir dans la vidéo », souligne Blaise Kremer, fondateur de Novastream.

«Améliorer l’expérience collaborateur et augmenter l’impact des communications en entreprise»

« C’est un pas de plus vers la place de travail digitale immersive que nous construisons depuis 2015 avec toutes les équipes LumApps », commente Sébastien Ricard, directeur général de l’entreprise lyonnaise. « LumApps fournit un espace de travail digital dans lequel chaque employé d’une entreprise peut accéder depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, à l’information, aux outils et à la connaissance nécessaires pour travailler efficacement et être aligné avec la vision de l’entreprise et connecté à ses collègues. Les nouvelles fonctionnalités que nous apportent Novastream vont améliorer l’expérience collaborateur et considérablement augmenter l’impact des communications en entreprise diffusées sur la plateforme LumApps. »

Basée à Lyon, la startup emploie environ 250 personnes entre son siège et ses sept centres de distributions présents à San Francisco, Austin, New York, Londres, Paris, Francfort et Tokyo. LumApps revendique un portefeuille de clients de renoms à l’instar d’Airbus, Valeo, Motorola Solutions, Global Payments, Etam, Veepee ou encore Galeries LaFayette.