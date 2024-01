[EXPERIENCE] Comment accélérer la signature de contrats commerciaux?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Rendre plus fluide la gestion de contrats et accélérer leurs acceptations font parties des problématiques les plus importantes pour beaucoup de commerciaux. Cette phase qui implique parfois de nouveaux interlocuteurs nécessite beaucoup de rigueur dans son exécution. C’est à cela que répond ONEFLOW en proposant une solution de gestion de contrat qui aide les différentes parties prenantes à bien appréhender les différents documents contractuels, et facilite les interactions afin d’aboutir sereinement à leurs finalisations. Cette phase du processus commercial est l’une des plus complexes à piloter au delà de son aspect chronophage.

Nous recevons aujourd’hui Hugo TRAVAILLE, Directeur Commercial de ONEFLOW pour échanger sur les bonnes pratiques en la matière, comment bien appréhender et gérer cette phase clé.

Lancée en 2012, la solution d’automatisation des processus de contrats de ONEFLOW est utilisée par des entreprises du monde entier. Concrètement, Oneflow offre aux entreprises la possibilité de créer des contrats sur mesure, répondant à leurs besoins spécifiques. « Oneflow permet une création de contrats simplifiée et personnalisée, avec des modèles préexistants qui permettent de gagner du temps et d’assurer la cohérence dans la gestion des contrats », explique Hugo Travaillé, Directeur Commercial de Oneflow France.

« On permet une visibilité complète sur l’état et l’avancement des contrats, grâce à des outils de suivi et de gestion des échéances intégrés », poursuit-il. Les fonctionnalités de rappels automatiques et de notifications contribuent également à optimiser la gestion des contrats.

Un outil de gestion de contrats fluide

L’utilisation de Oneflow permet aux entreprises de gagner un temps précieux et d’améliorer leur efficacité opérationnelle. « Oneflow automatise de nombreuses tâches liées à la gestion des contrats, ce qui réduit considérablement le temps consacré à ces processus et accélère les cycles de vente. »

Oneflow aide également les entreprises à minimiser les risques juridiques en assurant la cohérence, la précision et la traçabilité des contrats. « La conformité aux réglementations et aux normes juridiques est une préoccupation majeure pour les entreprises. Oneflow garantit cette conformité, ce qui permet de réduire les risques liés aux contrats. »

