Oneflow, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats pour toutes les entreprises

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise Oneflow a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

« Le marché a considérablement changé », explique Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow. « Nous observons deux cas aujourd’hui: celui des sociétés qui créent leurs contrats, les imprime, les signent manuellement et ainsi de suite. Ces sociétés vont alors chercher à digitaliser le processus. Puis, on a un autre type de sociétés, qui ont déjà franchi le pas de la signature électronique mais qui rencontrent des problèmes sur la partie création et collaboration et qui cherchent à améliorer l’ensemble du processus de gestion de contrat ».

Retrouvez l’interview complète d’Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow:

Depuis son lancement en 2012, l’entreprise a étendu son activité en ouvrant des bureaux à Stockholm, Oslo, Helsinki, Londres, Paris, Amsterdam, rassemblant plus de 200 employés. La solution d’automatisation des processus de contrats est utilisée par des entreprises du monde entier, même dans les pays où Oneflow n’est pas encore implanté.

« Parmi les différents cas d’usage, on peut parler de celui des commerciaux, qui peuvent garder un aperçu de tout ce qu’il se passe dans le contrat. Côté ressources humaines, cela peut permettre aux équipes d’offrir une meilleure expérience candidat ». « J’ai moi-même signé mon contrat par ce biais, on peut même ajouter une vidéo personnalisée au contrat, le processus est rapide et très agréable », confie Alexia Busser.

Aller plus loin sur l’IA

En mars 2022, Oneflow a été listée au Nasdaq Stockholm, une étape importante dans l’évolution de l’entreprise qui poursuit désormais le développement de nouvelles fonctionnalités, notamment liées à l’intelligence artificielle.

« Actuellement, on parle beaucoup de ChatGPT et tout ce qui est intelligence artificielle. Nous avons surfé sur cette tendance et il est maintenant possible sur Oneflow de bénéficier d’une IA pour aider les utilisateurs à rédiger leur contrat. Et pour aller plus loin, je pense que les tendances à venir vont être concentrées autour d’un usage efficace de la donnée », conclut la Marketing Manager France de Oneflow.

Retrouvez l’interview podcast d’Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow: