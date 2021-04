Face à Meero, la startup française Ocus lève 20 millions d’euros auprès de Ring Capital

Pour les marques comme pour les acteurs du e-commerce, la production d’images et autres contenus visuels peut s’avérer être un véritable enjeu. Dans ce contexte, la startup française Ocus (ex-OuiFlash), qui peut fournir des images optimisées à ses clients en très peu de temps, lève 20 millions d’euros auprès de Ring Capital, avec la participation de A/O PropTech et Expon Capital.

Lancé en 2016 par Julien Jacob et Thibaud Lemonnier, Ocus développe une plateforme basée sur le machine learning et la reconnaissance d’image pour produire des images optimisées qui simplifient et fluidifient les opérations de leurs clients. La startup s’est s’adressée en particulier aux géants de la FoodTech à l’instar d’Uber Eats, Radisson, Grubhub, Hilton ou encore Foodpanda, qui ont été séduits par sa solution. « Le besoin en images est une fonction exponentielle de la croissance d’Internet », détaille Ocus. « Le contenu visuel joue un rôle stratégique pour augmenter l’engagement et offrir du choix, conduisant à des niveaux de satisfaction, de loyauté envers les marques, et de ventes, plus élevés. »

Accélérer à l’international

Forte d’une communauté mondiale de 30 000 créateurs de contenus visuels, la startup parisienne veut satisfaire ses clients aussi bien en Europe, qu’en Asie et sur le continent américain, et ambitionne désormais d’accélérer à l’international. Cependant, la concurrence se fait rude en France puisque la startup Meero est déjà bien ancrée dans le paysage en seulement cinq ans d’existence. Pour rappel, Meero, qui a développé une plateforme permettant d’assurer sous 24 heures la production de photos et de vidéos, a levé 205 millions d’euros en 2019.

Pour séduire davantage, Ocus entend également poursuivre le développement de son produit et de sa technologie grâce à ce nouvel investissement. « En tant que partenaires de long terme pour OCUS, nous sommes ravis de les accompagner dans cette phase importante de leur développement, en soutenant leur croissance internationale et en contribuant à l’émergence d’un champion global qui dessine une catégorie entièrement nouvelle », commentent Geoffroy Bragadir et Thomas Marsal de Ring Capital.

Ocus : les données clés

Fondateurs : Julien Jacob et Thibaud Lemonnier

Création : 2016

Siège social : Paris

Activité : plateforme de production de photos

Financement : 20 millions d’euros auprès de Ring Capital, avec la participation de A/O PropTech et Expon Capital.