De plus en plus d’entreprises sont à la recherche d’outils pointus pour gérer leurs ressources humaines. Ce qui peut impliquer d’avoir recours à plusieurs solutions qu’il faut ensuite parvenir à interconnecter. C’est porté par cette tendance que PeopleSpheres, qui propose une solution PaaS permettant aux entreprises de connecter et synchroniser leurs logiciels SaaS RH, annonce une levée de 8,5 millions d’euros. Un tour de table effectué auprès d’Omnes, Irdi capital, UL Invest et Swen.

Avec sa solution, PeopleSpheres, qui compte aujourd’hui 260 clients comme Decathlon, Wonderbox ou encore Cityscoot, vise plus particulièrement les entreprises de 250 à 20 000 employés.

Retrouvez l’interview complète de Philippe Bloquet, fondateur de PeopleSpheres

Listen to « HR Tech: PeopleSpheres lève 8,5 millions d’euros avec l’international en ligne de mire » on Spreaker.

Comment construire une plateforme d’outils RH pointue?

A quels défis se retrouvent confronter les entreprises qui veulent être à la pointe en matière d’outils RH?

«Il y a une lame de fonds qui est le SaaS, avec une explosion de ces logiciels depuis maintenant presque 20 ans. Il en existe aujourd’hui plus de 4 000 dans le monde des RH et cela continue à croître. La problématique pour ces sociétés est de savoir quels outils choisir. Il y a une véritable dichotomie parmi les acteurs RH avec d’un côté ceux qui font tout et de l’autre de nouveaux acteurs nés du monde SaaS qui développent des solutions de plus en plus spécialisées. La crise a vu cette tendance encore s’accentuer avec des solutions très orientées sur l’engagement collaborateur», explique Philippe Bloquet, fondateur de PeopleSpheres.

«Donc l’enjeu pour les RH est de savoir comment construire leur écosystème, leur SIRH dans cet environnement. Soit elles choisissent un outil complètement intégré issu des big players ou elles utilisent ces outil particulièrement puissants, sophistiqués, extrêmement bien développés, et généralement très ergonomiques. Mais alors se pose un problème particulier: comment organiser tout cela. Comment gérer les 10 ou 12 logiciels que cela implique. PeopleSpheres aide ces entreprises à orchestrer cette complexité technologique», poursuit Philippe Bloquet.

PeopleSpheres revendique un outil 100% agnostique

Même si aujourd’hui les acteurs historiques du marché des suites intégrées proposent des plateformes plus ouvertes, qui permettent d’interconnecter des solutions tierces, pour Philippe Bloquet, le fait que sa plateforme soit 100% agnostique lui confère un avantage que recherche les entreprises.

La solution à la capacité d’intégrer de nouveaux connecteurs à la demande. A côté de cela, elle met également en place des partenariats «qui permettent d’avoir un niveau d’intimité plus important entre les outils et la plateforme». Elle en compte 40 et en vise une centaine d’ici deux ans.

La startup vise la rentabilité pour 2022



PeopleSpheres revendique actuellement un taux de croissance de près de 100% avec un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 5 millions d’euros récurrents cette année. La startup, qui compte une soixantaine de collaborateurs, vise le même taux de croissance pour les deux, trois prochaines années et une rentabilité pour 2022.

Via sa levée de fonds, l’entreprise qui vient de déplacer son siège social de Paris à Montpellier compte accélérer son développement en France et enrichir sa plateforme. Elle souhaite également amorcer son arrivée à l’international.

Elle possède actuellement un bureau à New York mais qui sert pour l’instant juste de base d’observation, elle n’y a pas encore développé d’activité. Cependant, les premiers pays visés n’ont pas encore été décidés et pourraient se trouver en Europe. Un choix sera bientôt effectuer. PeopleSpheres prévoit également de recruter une quarantaine de personnes pour assurer son expansion.