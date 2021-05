Face à Microsoft, Sony s’allie à Discord pour intégrer la plateforme sur sa PlayStation

Face à la nouvelle génération de Xbox de Microsoft, Sony innove en matière d’expérience utilisateur. Le géant nippon annonce avoir pris une participation minoritaire dans l’application de messagerie Discord, et avoir conclu un partenariat pour intégrer la plateforme au réseau PlayStation (Playstation Network) dès l’année prochaine. Avec ses 140 millions d’utilisateurs chaque mois dans le monde, l’application popularisée par les joueurs de jeux vidéo sur PC a su taper dans l’œil de Sony, qui a lancé son dernier modèle de PlayStation en novembre dernier.

Cette annonce intervient à peine un mois après que Microsoft ait renoncé à racheter Discord, dans le cadre d’une transaction qui aurait valorisé la plateforme à 10 milliards de dollars. Mais selon le Wall Street Journal, l’application a préféré garder son indépendance et envisagerait une prochaine entrée en Bourse.

«Rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile»

« Nos équipes sont déjà à pied d’œuvre pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network », affirme Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainement. « Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l’année prochaine, afin de permettre aux amis, aux groupes et aux communautés de se retrouver, de s’amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble. »

Les utilisateurs de la PlayStation pourront ainsi interagir avec les joueurs de PC notamment via le chat audio ou la messagerie de Discord. Lancée en 2012 par Jason Citron, la plateforme a su séduire les amateurs de jeux vidéo grâce à ses fonctionnalités multiples (chat, chat vidéo, livestream, forum, etc), qui en font quasiment un réseau social à part entière.

Popularisé pendant le confinement

« Afin de donner vie à ces expériences pour nos joueurs, Sony Interactive Entertainment a réalisé un investissement minoritaire dans le cadre de la série H de Discord », indique Jim Ryan. Le montant de cet investissement n’a pas été communiqué. Pour rappel, Discord a levé 100 millions de dollars en série H auprès de Greenoaks Capital, avec la participation d’Index Ventures, IVP, Spark Capital, Tencent et Benchmark en décembre 2020.

Aujourd’hui, l’application compte 140 millions d’utilisateurs actifs par mois. Il s’agit du double de ce que comptait Discord en 2019. En effet, la crise du Covid-19 a accéléré le développement de la plateforme, accueillant même des professeurs et étudiants pour suivre des cours en ligne pendant le confinement. Sa gamme de fonctionnalités audio a également popularisé la plateforme.

En effet, les réseaux sociaux semblent investir sur ce nouveau moyen de communication depuis l’arrivée de Clubhouse qui a connu une croissance fulgurante en 2020, déjà valorisé à 4 milliards de dollars, un an après son lancement. Twitter a récemment développé Spaces, qui permet comme Clubhouse de converser par audio dans des « espaces », de simplement écouter la conversation ou de prendre la parole, tandis que Facebook a lancé en test une nouvelle application inspirée du réseau social audio. Baptisée Hotline, l’application de conférences met notamment l’accent sur la possibilité de poser des questions à l’écrit, ce qui n’est pas possible sur Clubhouse.