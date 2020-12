L’app de messagerie Discord lève 100 millions de dollars auprès de Greenoaks Capital et Index Ventures

L’application de messagerie Discord lève 100 millions de dollars en série H auprès de Greenoaks Capital, avec la participation d’Index Ventures, IVP, Spark Capital, Tencent et Benchmark. La plateforme américaine avait déjà levé 100 millions de dollars en juin 2020 auprès d’Index Ventures. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 479,3 millions de dollars selon Crunchbase, et à une valorisation de 7 milliards de dollars, le double de sa valeur d’il y a six mois. Le tour de table étant toujours ouvert, le financement de Discord pourrait croître dans les prochains jours.

Fondé en 2012 par Jason Citron, Discord développe une application de messagerie qui s’est démocratisée chez les gamers. En multipliant ses fonctionnalités (chat, chat vidéo, livestream, forum, etc) la plateforme a séduit un public de plus en plus large et s’est rapprochée du réseau social. Aujourd’hui, l’application compte 140 millions d’utilisateurs actifs par mois. Il s’agit du double de ce que comptait Discord en 2019. En effet, la crise du Covid-19 a accéléré le développement de la plateforme, accueillant même des professeurs et étudiants pour suivre des cours en ligne pendant le confinement.

« Alors que nous nous tournons vers 2021, nous sommes très enthousiastes à propos de ce que nous avons en réserve et nous prévoyons d’utiliser ce financement pour aider à rendre Discord encore meilleur – tant pour notre service gratuit que pour nos abonnés à Nitro », commente Jason Citron. Pour le fonds Greenoaks Capital, le potentiel de Discord pourrait atteindre des records. « Nous pensons que Discord évoluera et se développera, avec une innovation sans limite dans les façons dont les gens interagissent, pour finalement relier des milliards de personnes à travers le monde », commente Neil Mehta, fondateur et directeur associé de Greenoaks Capital.

Discord : les données clés

Fondateur : Jason Citron

Création : 2012

Siège social : San Francisco

Activité : application de messagerie

Financement : 100 millions de dollars en série H auprès de Greenoaks Capital et Index Ventures.