Fairmat lève 51,5 millions d’euros pour industrialiser la circularité des matériaux composites

Face à l’explosion des déchets industriels et à la raréfaction des ressources performantes, Fairmat s’attaque au recyclage des composites carbone à grande échelle.

Une problématique au cœur des tensions industrielles

Chaque année, des milliers de tonnes de composites carbone issus de l’aéronautique, du sport ou de l’automobile finissent en décharge, faute de solution industrielle adaptée. Or, ces matériaux à haute performance restent complexes à recycler.

Le marché des matériaux durables est estimé à plus de 355 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle de 7,7 %. Cette dynamique est portée par la demande croissante de matériaux recyclables, performants et économiquement viables.

Une solution industrielle fondée sur la deeptech

Fairmat développe une technologie de recyclage à froid des composites carbone, intégrant robotique, intelligence artificielle et automatisation. Son procédé breveté, Infinity Recycling, permet de récupérer les fibres de carbone intactes pour les réintégrer dans un cycle de production quasi-infini. Les matériaux ainsi produits offrent une légèreté et une résistance équivalentes aux matériaux neufs, à coût compétitif, avec une empreinte carbone réduite.

Des cas d’usage déjà validés par le marché

Le secteur du sport a été le premier levier d’adoption. En moins de six mois, Fairmat a réalisé 50 % de son carnet de commandes grâce à sa gamme Fairply, utilisée par des marques européennes et américaines de l’outdoor, du running et des sports de raquette. L’entreprise se positionne désormais sur des marchés à plus fort volume : mobilité, électronique et énergie.

Un ex Devialet à l’origine du projet

Fairmat a été fondée en 2020 par Benjamin Saada, ancien dirigeant de Devialet. En trois ans, il a structuré une entreprise deeptech de 100 salariés, opérant déjà deux usines — l’une en France, l’autre récemment lancée aux États-Unis — capables de traiter 2 900 tonnes de matière par an. L’objectif : tripler cette capacité d’ici 2027 en accélérant l’automatisation.

Une levée de fonds pour changer d’échelle

Fairmat vient de finaliser une série B de 51,5 M€, répartie entre 26,5 M€ de capital et 25 M€ de venture debt accordés par la Banque Européenne d’Investissement. Ce tour est co-leadé par Bpifrance (Large Venture) et Slate VC, avec la participation de Cape Capital, ainsi que des investisseurs historiques Singular, Temasek, CNP et Pictet Group. La société porte désormais à 94,1 M€ le total de ses fonds levés depuis 2021.