[Série A] DeepTech : Fairmat lève 34 millions d’euros auprès de Temasek et CNP

La DeepTech Fairmat, spécialisée dans le recyclage des matériaux avancés, lève 34 millions d’euros en série A. Ce tour de table a été co-dirigé par Temasek (le fonds d’investissement souverain de Singapour) et le groupe belge CNP, avec la participation du groupe Pictet, Singular, The Friedkin Group International et d’autres partenaires. Cette opération porte le financement total de la startup française à 44 millions d’euros, après un tour d’amorçage en septembre de l’année dernière.

Lancé en 2020 par Benjamin Saada, Fairmat a pour ambition de révolutionner le recyclage du composite à base de fibres de carbone. « Notre technologie permet de recycler des matériaux enfouis ou incinérés, qui ont une très forte valeur ajoutée », explique Benjamin Saada. « Nous arrivons à les recycler en émettant extrêmement peu d’émissions de CO2, et nous proposons ce nouveau matériau à très faible empreinte carbone aux industriels. »

Cette levée de fonds doit permettre à Fairmat d’accélérer le déploiement de ses capacités industrielles, notamment robotiques. L’entreprise ambitionne également de se développer à l’international sur de nouveaux marchés, à commencer par les États-Unis en 2023 puis l’Espagne et l’Allemagne, peu après. Dans cette optique, Fairmat fera grandir son équipe de 80 à 400 personnes d’ici 2025, cherchant à recruter des talents en robotique et en data science notamment.

Retrouvez l’interview complète de Benjamin Saada, fondateur de Fairmat :