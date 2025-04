Du vrai, du faux… et un soupçon de mauvaise foi pour tester votre culture tech

Ce 1er avril, on brouille volontairement les lignes entre info vérifiée, mythe numérique et pure invention plausible. À vous de démêler ce qui relève de la veille stratégique… ou du poisson bien habillé.

🧠 Réponses et fact-check en fin de journée. En attendant, gardez l’esprit critique affûté — et un œil sur les pigeons.

🏦 ZeBank, la banque en ligne de Bernard Arnault, prête à tourner 20 heures sur 24

LVMH entre dans la banque en ligne avec une promesse d’accessibilité étendue, mais pas illimitée.

ZeBank, soutenue par Bernard Arnault, annonce un fonctionnement quotidien de 20 heures, contre 24 pour ses concurrentes numériques. Positionnée comme une alternative premium, la plateforme entend offrir une expérience bancaire fluide, réactive et personnalisée — mais avec une pause nocturne imposée pendant ses heures de sommeil, afin de ne pas en perdre le controle.

🧾 Sellsy contrainte de changer de nom pour la 4e fois… à la demande de Selly Sy, fille d’Omar Sy

La startup française Sellsy, éditrice d’un logiciel de gestion commerciale, serait sommée de changer de nom en raison d’une confusion supposée avec celui de Selly Sy, fille d’Omar Sy.

Selon les avocats de cette dernière, l’usage du nom “Sellsy” porterait atteinte à son identité numérique, notamment sur les réseaux sociaux et les résultats de recherche. La jeune femme affirme recevoir régulièrement des messages destinés à la société. Une procédure aurait été engagée pour défendre “l’intégrité de sa présence en ligne”.

Le contexte : une saga du naming qui dure depuis plus d’une décennie.

Sellsy n’en est pas à son premier rebond. Après avoir opéré sous les noms MyFacture puis Invokit, la société pensait avoir trouvé une marque stable. Ce nouveau rebondissement juridique contraint l’entreprise à envisager un quatrième rebranding. Plusieurs options seraient à l’étude, dont Faktura, Bizly ou encore Toolance.

🎵 My Way : après l’immobilier, Xavier Niel mise sur les droits musicaux

Le fondateur de Free diversifie ses actifs et parie sur un classique intemporel : “My Way”.

Après les datacenters, les journaux, les campus numériques et l’immobilier, Xavier Niel s’attaque désormais aux droits musicaux. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait investi dans le catalogue de Claude François, incluant la version anglaise mondialement connue My Way. Une opération stratégique visant à “rééquilibrer le portefeuille entre bande passante et bande-son”.

Le contexte : une chanson qui rapporte plus qu’un appartement parisien.

Avec plus de 1 000 interprétations à travers le monde, My Way générerait près d’un million d’euros de revenus annuels — soit l’équivalent, selon un proche, “de 22 studios loués à Montparnasse”. Après avoir numérisé l’accès à Internet, Xavier Niel entend “démocratiser l’accès aux royalties”. Prochaine étape évoquée : le rachat des droits de “Champs-Élysées”, “pour des raisons d’image”, le siège d’Iliad se trouvant à quelques pas.

🔁 Outbrain envisage de relancer le projet WIKIO après le rachat de Teads Avec l’acquisition de Teads, Outbrain envisage de remettre en ligne un ancien agrégateur de contenus : WIKIO.

Initialement conçu comme un moteur de recommandation d’actualités, WIKIO pourrait réapparaître dans une version adaptée aux standards actuels. Objectif : réinvestir l’univers de l’information éditoriale à travers une plateforme propriétaire, en complément de son activité publicitaire. Pierre Chappaz aurait été sorti de sa retraite pour travailler en toute confidentialité sur le dossier. Le contexte : un retour aux sources dans l’univers du contenu.

WIKIO, l’un des premiers projets européens mêlant agrégation et hiérarchisation de l’information en ligne, avait été abandonné au profit d’une stratégie publicitaire. Avec la relance potentielle du projet, Outbrain pourrait réactiver un outil stratégique pour capter l’audience sur des formats éditoriaux intégrés, et renforcer sa présence sur le web ouvert face aux plateformes fermées.

🎨 Mark Zuckerberg aurait payé 200 millions de dollars une fresque murale dans les bureaux de Facebook

David Choe, graffeur californien a été sollicité pour peindre les bureaux de Facebook. L’artiste, peu enthousiaste à l’idée de peindre pour un réseau social “pas vraiment cool”, accepte malgré tout face à une offre difficile à décliner.

🎙️ Suzanne Vega travaille sur un nouveau standard qui pourrait révolutionner la musique numérique

Après Hedy Lamarr et le Wi-Fi, c’est au tour de Suzanne Vega de prêter sa voix à l’innovation technologique.

L’auteure-interprète new-yorkaise, connue pour son titre Tom’s Diner, collabore actuellement avec une équipe d’ingénieurs audio sur le développement d’un nouveau format de compression musicale. Son timbre pur, sa diction millimétrée et sa respiration parfaitement maîtrisée en feraient, selon les chercheurs, “le point zéro de toute fidélité sonore”.

🖼️ Un étudiant crée un site web et le vend, pixel par pixel, pour 1 million de dollars

Un étudiant sans budget mais plein d’idées aurait monétisé… une page blanche.

Face au coût de ses études, il lance un site entièrement vide, divisé en un million de pixels. Il propose de les vendre un dollar pièce à qui veut y afficher une image ou un lien. En moins d’une heure, la page se transforme en une mosaïque chaotique de logos, pubs et clins d’œil absurdes. Objectif atteint : un million de pixels vendus, un million de dollars encaissés.

🔍 Google teste le prompt dans sa barre de recherche, les experts SEO découvrent la brèche

De simples requêtes déclencheraient des réactions dynamiques du moteur, révélant un mode expérimental caché.

Tapez “do a barrel roll”, saisissez “askew” ou entrez “the answer to life the universe and everything” : la page réagit instantanément, sans lien cliquable, ni SERP traditionnelle. Derrière ces effets visuels, les ingénieurs de Google testeraient un nouveau mode de traitement du langage naturel intégré directement à la barre de recherche.

🍞 Connaissez vous After Dark : la startup des “Flying Toasters” qui pèse 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires depuis deux décennies?

À l’origine simple éditeur de logiciels graphiques, After Dark a su transformer un produit culte — son économiseur d’écran “Flying Toasters” — en une marque globale déclinée en licensing, objets connectés et micro-éléments d’interface embarqués dans de nombreux OS industriels. Un cas d’école de monétisation d’un artefact culturel.

Le contexte : des grille-pain ailés devenus empire discret de l’interface.

Née dans les années 1990 avec ses économiseurs d’écran animés, After Dark a pivoté progressivement vers la conception d’expériences visuelles embarquées à destination des fabricants de matériel informatique, de véhicules et d’appareils domestiques. La signature visuelle des “Flying Toasters” reste un élément différenciateur fort de la marque, présente aujourd’hui dans plusieurs centaines de millions de terminaux dans le monde.

📉 Bessemer Venture Partners aurait refusé d’investir lors du seed de Google, Apple, Facebook et Airbnb

Quatre des plus grandes entreprises technologiques mondiales ont vu leur dossier recalé par le même fonds.

Selon une compilation interne récemment révélée, Bessemer Venture Partners aurait décliné les opportunités d’investissement dans Google, Apple, Facebook et Airbnb, toutes lors de leurs tours de seed. Trop risqué, trop tôt, ou simplement “pas convaincant”, selon les notes d’évaluation initiales. Coût théorique de ces refus : plusieurs centaines de milliards de dollars.

🥖 BAGUET.AI « L’intelligence artificielle au service de la tradition boulangère. »

BAGUET.AI propose une plateforme SaaS pour les artisans-boulangers qui souhaitent optimiser le taux de croustillance de leurs baguettes à l’aide d’algorithmes de deep learning. Grâce à des capteurs thermiques intégrés dans les fours et des caméras connectées analysant la couleur de la croûte en temps réel, la startup promet une « cuisson augmentée », standardisée et data-driven.

🧠 Deux frères piratent le monde entier… et laissent leur numéro de téléphone par erreur.

Un virus se propage à grande vitesse… avec les coordonnées de ses auteurs dans le code.

Un message s’affiche sur les écrans infectés : noms, adresse complète, numéro de téléphone. L’incident intrigue la communauté tech. Les auteurs auraient-ils oublié de nettoyer leur brouillon ? Les autorités de police à Bangalore, contactée par des victimes locales, n’ont eu qu’à composer le numéro pour les identifier

