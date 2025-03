Faks lève 5 millions d’euros pour moderniser la gestion commerciale des pharmaciens

Les pharmacies consacrent plus de 30 % de leur temps à gérer leurs relations avec les fournisseurs : négociations, gestion des commandes, suivi des promotions ou encore gestion des produits périmés. Une charge administrative qui s’alourdit alors même que les marges des pharmaciens se réduisent, les contraignant à optimiser leurs processus sans compromettre la qualité du service client. C’est sur ce besoin précis que s’est positionné Faks, sur un échiquier où évoluent d’autres acteurs à l’instar de Smart RX , Pharmavitale ou encore Pharmagest.

Une réponse technologique à un besoin sectoriel fort

Fondée en 2020, Faks développe pour sa part une plateforme SaaS qui centralise l’ensemble des interactions entre pharmacies et laboratoires. Messagerie intégrée, planification des rendez-vous, gestion des promotions et des engagements commerciaux : la solution fluidifie les échanges et réduit la charge administrative des officines. Son modèle économique repose sur une approche freemium pour les pharmacies et un abonnement basé sur l’usage pour les laboratoires. En seulement quatre ans, la start-up revendique 17 000 pharmacies clientes – soit 85 % du marché français – et collabore avec une cinquantaine de laboratoires.

Une levée de fonds pour structurer la croissance et s’étendre en Europe

Après un premier tour de 5 millions d’euros en 2023, Faks boucle un second financement de 5 millions d’euros auprès de Speedinvest, Connect Ventures, Seedcamp et FJ Labs, complété par un emprunt d’un million d’euros, portant le total à 6 millions d’euros. Ce capital servira à l’amélioration du produit grâce à l’intelligence artificielle, le lancement en Espagne et en Italie, et le renforcement des équipes technologiques.