[Seed] Faks lève 5 millions d’euros auprès de Connect Ventures, Seedcamp et Cocoa VC

Faks, une startup qui vise à fluidifier les relations et actions commerciales entre les pharmacies et les laboratoires pharmaceutiques, lève 5 millions d’euros auprès de Connect Ventures, Seedcamp et Cocoa VC. Ce tour de table porte le financement total de l’entreprise à 7 millions d’euros.

Lancé en 2020 par Corentin Geoffray, fondateur de la startup Boutwik et ancien CTO de Hivency, et Clément Goupy, ancien délégué pharmaceutique, Faks déploie une plateforme qui permet aux pharmacies de gérer toutes leurs opérations après-vente avec les fournisseurs, de la gestion des promotions à la résolution des réclamations, en passant par la gestion des produits périmés.

« Ces tâches sont chronophages pour le pharmacien », explique Corentin Geoffray, CEO de Faks. « La gestion des fournisseurs lui prend 30% de son temps et représente une charge mentale ». La plateforme vise donc à permettre aux pharmaciens de se recentrer sur leurs patients et aux laboratoires de gagner en efficacité opérationnelle.

Faks compte à ce jour 12 000 pharmacies partenaires, soit 60% du parc français. De plus, la jeune entreprise a réussi à attirer 118 groupements et plus de 700 laboratoires pharmaceutiques parmi lesquels figurent Biogaran, Biocodex et Bouchara.

Les nouveaux investissements seront principalement utilisés pour renforcer les équipes techniques et commerciales de l’entreprise, qui prévoit de recruter une dizaine de nouveaux collaborateurs. Faks ambitionne également de se lancer dans une phase d’expansion européenne, avec des tests dans deux pays.

