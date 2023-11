Fibre: accord entre l’Etat et Orange pour relancer les déploiements

L’objectif d’une « généralisation » de la fibre « pour tous » d’ici à 2025 reste un voeu encore accessible: le gouvernement a annoncé mardi un accord entre l’Etat et l’opérateur Orange pour relancer les déploiements, en souffrance dans certains territoires.

Après neuf mois de négociations avec l’Etat, Orange a pris « un certain nombre d’engagements » qui doit permettre « d’accélérer les déploiements sur l’intégralité du territoire », a annoncé le ministre délégué chargé du Numérique Jean-Noël Barrot, lors du colloque de l’Avicca, une association de collectivités.

Dans les zones moyennement denses du territoire (appelées zones Amii), Orange s’engage à rendre raccordables à la fibre 1,12 million de logements supplémentaires à fin 2025 pour atteindre un taux de 98,5%, contre 88% actuellement, a indiqué l’opérateur dans un communiqué.

Dans les zones très denses, Orange s’engage à rendre raccordables plus de 300.000 logements et entreprises d’ici 2025 pour atteindre un taux de 96%, contre 92% aujourd’hui.

« Les autres opérateurs devront compléter l’effort », a indiqué Jean-Noël Barrot.

« L’autre grande nouveauté, c’est la mise en place d’un raccordement à la demande, qui permettra à chaque Français s’adressant à son opérateur d’être raccordé sous un délai de six mois » dès 2024, a-t-il encore promis dans un entretien au Figaro.

Si Orange ne respecte pas ces engagements, il sera sanctionné financièrement par le régulateur, a précisé l’entourage du ministre. Cet accord sera « prochainement » soumis pour avis consultatif au régulateur des télécoms (Arcep) avant d’être définitivement accepté par le gouvernement.

En contrepartie, « l’État renonce à mettre en demeure Orange » au titre du non-respect des engagements que l’opérateur s’était lui-même fixé dans les zones moyennement denses du territoire, à savoir 100% des locaux raccordables d’ici fin 2022, a indiqué M. Barrot.

– Fermeture du cuivre en 2030 –

« Je plaide pour que ces engagements soient respectés et qu’ils soient très rapidement mis en oeuvre », a prévenu auprès de l’AFP Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et président de l’Avicca.

Si la France fait partie des pays les plus avancés sur le déploiement de la fibre en Europe avec plus de 36 millions de Français éligibles à ce réseau à très haut débit (plus de 80% des locaux raccordables), les autorités ont observé des ralentissements voire un arrêt des déploiements dans certaines zones.

En un an, 4,1 millions de locaux supplémentaires ont été rendus raccordables à la fibre contre 5 millions un an auparavant, soit une chute de 18% en un an, selon l’Arcep.

Autre problème soulevé régulièrement par les représentants des collectivités: le fait que les déploiements se font parfois au détriment de la qualité, entre câbles installés de façon anarchique ou encore clients débranchés.

Au point que le Sénat a adopté début mai une proposition de loi pour garantir la qualité des raccordements à la fibre optique et renforcer les droits des utilisateurs en cas d’interruption prolongée de l’accès à internet.

« Alors que nous avons déjà déployé 21 millions des 36 millions de locaux éligibles en France, nous tenons à faire de ce chantier d’envergure un succès national qui bénéficiera au plus grand nombre », a déclaré Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, cité dans un communiqué.

L’opérateur a ainsi annoncé maintenir une offre d’accès à la fibre optique à « tarif social » jusqu’au moins 2027 pour les foyers aux plus faibles revenus.

Le gouvernement affiche l’objectif d’une « généralisation » de l’accès à internet via la fibre d’ici à 2025, alors que le réseau historique en cuivre de l’opérateur Orange, seule source d’accès au réseau téléphonique fixe pour plusieurs millions de Français, doit être fermé à l’horizon 2030.

Sur cet enjeu, Bercy a mis en ligne un site internet « treshautdebit.gouv.fr » pour accompagner les usagers dans la transition du cuivre vers la fibre et les informer « sur les démarches à mettre en œuvre » dans le cadre de l’arrêt des services de téléphonie fixe sur cuivre et internet ADSL.