Pour notre podcast FUTURE OF WORK, nous recevons Philippe Pinault, co-fondateur de Talk Spirit et acteur reconnu dans le secteur de la tech depuis plus de vingt ans, pour avoir notamment contribué à l’essor des blogs début 2000, et aussi pour être l’un des évangélistes de nouvelles formes d’organisation du travail à l’instar de l’holacratie.

Aujourd’hui l’occasion nous est donnée d’échanger sur la nouvelle donne à laquelle les entreprises sont confrontées, comment répondre à ces défis, avec quels outils, pour quelles performances.

Listen to « Futur du Travail : Quelles sont les nouvelles organisations qui se dessinent » on Spreaker.

Le passage au Web 2.0, puis l’arrivée des nouveaux outils de communication ont marqué une révolution dans notre manière de nous connecter et d’interagir. Ces outils ont modifié en profondeur non seulement notre vie quotidienne mais aussi le monde professionnel, permettant l’avènement de plateformes numériques qui prennent en charge des modes de collaboration jusqu’alors inédits.

Cette transition numérique a été considérablement accélérée par la crise sanitaire récente, qui a contraint les organisations à repenser leurs modes de fonctionnement quasi du jour au lendemain. Si cette crise à fait de cette accélération, un catalyseur, l’adoption réelle des nouvelles méthodes de travail se confronte à la dimension humaine, parfois résistante au changement malgré l’omniprésence technologique.

Au delà des outils la question des nouvelles organisations du travail doit trouver réponse en terme de motivations profondes qui poussent les entreprises à cette réinvention. Comment faire pour que l’alignement stratégique et l’autonomie des équipes instaurent une dynamique collaborative et innovante? Comment y faire adhérer une génération montante de travailleurs qui recherchent un impact positif dans leur activité professionnelle, aligné avec une conscience sociale et environnementale plus prononcée?

Autant de questions auxquelles répond Philippe Pinault et nous dresse un panorama des enjeux et des opportunités des nouvelles organisations du travail.