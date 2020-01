Fintech: focus sur les entreprises qui recrutent

Plus de 2 000 offres d’emploi et de stage sont proposées par plus de 700 entreprises du monde entier sur le site emploi de FrenchWeb. Retrouvez chaque jour sur une thématique différente une sélection des entreprises et offres d’emploi à ne pas manquer.

Trustpair réinvente la façon dont les grandes entreprises vérifient les virements qu’elles émettent.

Cette Fintech a construit la première solution qui permet d’éviter les fraudes au virement qui coûtent 2,5 milliards de dollars chaque année. Créé il y a deux ans, Trustpair compte une équipe de 15 personnes.

Meilleurtaux.com propose aux internautes de comparer des offres de crédits immobiliers, d’assurance de prêts immobiliers, de crédits de consommation ou encore d’assurance habitation, dispose à la fois d’un site Internet, mais également d’agences physiques sous franchise.

Fondé en 1999 par Christophe Crémer et fort aujourd’hui de 200 employés, Meilleurtaux revendique plus de 30 millions de visites sur son site en 2018 et 300 000 projets financés.

