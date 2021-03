Quel modèle économique se cache derrière la « passion economy »?

Oubliez la Gig-Economy, place à la Passion Economy dans la Silicon Valley. Des plateformes telles que Patreon, Substack ou Twitch, permettant à des créateurs de monétiser non plus leur temps mais leurs passions, ont le vent en poupe. Fondée en 2013, la plateforme Patreon permet directement aux créateurs (podcasteurs, chanteurs, etc) d’être financé par leurs fans. A l’automne 2020, la start-up s’est lancée en France et a réalisé une levée de fonds de 90 millions de dollars valorisant l’entreprise à 1,2 milliard de dollars.

Aujourd’hui, 30% des influenceurs touchent moins de 1 000 euros par an et toutes les 1 000 vues d’une vidéo, le youtuber auteur du contenu gagne environ 1 euro en France. A l’exception des influenceurs et youtubeurs mondialement connu, le métier connait une profonde précarité qui pourrait être remise en cause par ce phénomène. « Le problème repose dans les plateformes traditionnelles. L’objectif de ce nouvel élan est que les créateurs soient directement en lien avec leur communauté, possèdent notamment leurs adresses mails et ne dépendent plus des plateformes. Nous assistons à une réappropriation des contenus par leurs créateurs », met en avant Carlos Diaz à notre micro entrepreneur et investisseur au sein de la Silicon Valley.

L’actualité à retenir : Christian Jorge se lance dans l’alimentation responsable

Après avoir développé avec succès Vestiaire Collective, qui vient de lever 178 millions d’euros, Christian Jorge se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et après s’être attaqué à la mode de seconde main, il s’engage désormais dans l’alimentation responsable avec Omie & Cie. Cette nouvelle start-up vise à créer une alternative aux géants de la grande distribution pour proposer des produits d’épicerie durables aux consommateurs. A l’occasion de la première levée de fonds de la société (1 million d’euros), Christian Jorge nous présente les ambitions et les enjeux autour de son projet…Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

WildCard : Le projet fou de la Fondation Gateway

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on va prendre des nouvelles de l’Espace à travers un projet un peu fou qui devrait voir le jour dans la décennie selon ses créateurs, la fondation Gateway. Il s’agit de « Voyager Station » qui deviendrait le premier hôtel en apesanteur de l’Histoire. « Coup de com » pour certains contre « coup de génie » pour d’autres, on fait le point sur cette incroyable aventure spatiale.

