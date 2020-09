FoodTech: Totem lève 4 millions d’euros auprès de Maki Ventures

Totem, spécialisé dans les espaces de restauration connectés en entreprise, lève 4 millions d’euros auprès de Maki Ventures, avec la participation des investisseurs historiques, notamment Samaipata Ventures et Tekton Ventures. La startup parisienne avait déjà levé 1 million d’euros en 2018.

Lancé en 2017 par Rafaël de Lavergne et Pierre Gallet, Totem propose aux entreprises de créer des lieux de restaurations connectés pour leurs employés au sein de leurs bureaux, ou d’alimenter les lieux existants. La startup installe notamment des fontaines à eau, des machines à café ou encore des distributeurs connectés qui enregistrent les retours des employés et permet à l’employeur de recevoir une notification en cas de problème technique.

Pour les alimenter, Totem dispose de 500 références de produits placés dans 1 600m2 d’entrepôts à Pantin. À l’aide de ses 4 chariots connectés équipés de balances automatisées et de scan de QR code, Totem optimise le temps de livraison chez les entreprises. La startup parisienne dispose également d’une application de livraison qui suit les produits en temps réel.

Des micro-magasins de proximité

Dans le cadre de cette investissement, Totem souhaite financer le lancement de son offre BtoBtoC. Cette nouvelles offre physique baptisée Microstore donne aux employés un accès à des micro-magasins de proximité au sein même de l’entreprise. Un service de livraison sera mis en place pour les petites structures manquant d’espaces.

«Cette levée de fonds nous permettra de proposer non seulement une option de ‘free food’ aux entreprises qui ont adopté ce modèle depuis longtemps, mais aussi d’accompagner tous nos prospects grâce à des offres adaptées et personnalisables, dont un service de commande ponctuelle sans engagement et un micro-magasin à disposition des employés avec des produits BIO, sains et qui satisferont tous les régimes alimentaires», commente Rafaël de Lavergne, fondateur de Totem.

L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Yousign Signez vos documents contractuels directement en ligne avec Yousign,

spécialiste français de la signature électronique

Yousign aide les startups & entreprises en croissance à bâtir

la meilleure expérience de signature.

Totem : les données clés

Fondateurs : Rafaël de Lavergne et Pierre Gallet

Création : 2017

Siège social : Paris

Secteur : FoodTech

Financement : 4 millions d’euros en septembre 2020 auprès de Maki Ventures, avec la participation des investisseurs historiques, notamment Samaipata Ventures et Tekton Ventures.