[GOOD MORNING Frenchweb] Le Bon Coin : « Pour réussir le rachat d’une entreprise, il faut prévoir une équipe d’intégration »

Retrouvez le GOOD MORNING tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec pour décrypter l’actualité de la Tech. A son micro, il reçoit les principaux acteurs de cet écosystème.

Aujourd’hui, nous entamerons une série sur le bilan des rachats d’entreprise, un an après. Nous commençons avec Antoine Jouteau, CEO du Bon Coin qui a acquis Paycar et Locasun, il y un an. Antoine Jouteau nous partage son retour d’expérience et ses conseils pour intégrer au mieux une entreprise rachetée.

Ensuite, nous échangerons avec Thomas Gauthier, professeur en stratégie à EMLyon Business School pour obtenir des conseils pratiques pour aider les dirigeants à agir vite en cette situation de crise tout en continuant à réfléchir au temps long.

