Formance lève 21 millions d’euros pour bâtir l’infrastructure financière open-source nouvelle génération

Formance, startup spécialisée dans l’infrastructure financière open-source, vient d’annoncer une levée de fonds de 21 millions d’euros en série A, un tour co-dirigé par PayPal Ventures et Portage. Ce financement marque une nouvelle étape pour l’entreprise, qui ambitionne de standardiser la gestion des flux financiers transactionnels grâce à une approche modulaire et open-source.

De l’Open Source Ledger à une infrastructure complète

Fondée en 2021, Formance s’est imposée avec une vision simple : fournir aux développeurs les briques essentielles pour concevoir des flux financiers adaptés à leurs besoins. Son produit phare, le Core Ledger, est une base transactionnelle permettant aux entreprises de structurer et automatiser leurs flux financiers. Aujourd’hui, cette technologie est déjà adoptée par des acteurs de premier plan comme Doctolib, Liberis, Booksy et B.TECH.

L’idée fondatrice repose sur une constatation clé : toutes les entreprises qui gèrent des flux financiers complexes ont besoin d’une infrastructure robuste pour orchestrer leurs transactions. Qu’il s’agisse de fintechs, de marketplaces ou de plateformes SaaS, la nécessité d’un Core Ledger performant est une constante. Formance répond à ce besoin avec une offre open-source, permettant aux entreprises de concevoir des flux financiers entièrement personnalisés.

Une expansion vers l’Europe et les États-Unis

Si Formance a su convaincre de nombreux clients grâce à son offre modulaire, cette levée de fonds lui permet d’entrer dans une nouvelle phase de développement. L’entreprise ambitionne désormais d’élargir sa gamme de services pour inclure des modules dédiés aux équipes financières et de conformité.

L’infrastructure de Formance ne se limite plus au Core Ledger : elle s’enrichit d’outils comme l’automatisation des workflows financiers et la réconciliation des paiements. Ces briques technologiques permettent aux entreprises de concevoir et piloter des flux de fonds de bout en bout, tout en garantissant la conformité et la scalabilité.

Avec cette levée de 21M€, Formance compte accélérer son expansion aux États-Unis et en Europe. L’objectif : devenir la référence pour toutes les entreprises qui gèrent des flux financiers complexes.

Un tour de table mené par des acteurs stratégiques

Le financement en série A est co-mené par PayPal Ventures et Portage, deux investisseurs stratégiques qui connaissent bien les enjeux de l’infrastructure financière. PayPal Ventures, le bras d’investissement du géant du paiement en ligne, apporte à Formance une expertise précieuse dans l’automatisation des flux transactionnels. Portage, quant à lui, est un fonds spécialisé dans la fintech qui accompagne les entreprises à fort potentiel dans leur croissance internationale.

Aux côtés de ces deux investisseurs principaux, plusieurs business angels influents ont participé à ce tour, notamment Ashish Aggarwal, Hélène Falchier, Victoire de Lavigne, Dalton Caldwell, Aaron Epstein, Rob Kniaz, Payton Dobbs et Mathieu Viallard.

Un marché en pleine mutation

Le besoin d’infrastructures financières flexibles et ouvertes est en forte croissance, notamment avec la montée en puissance des « Embedded Finance ». Les entreprises cherchent à intégrer directement des services financiers (paiements, crédits, assurances) dans leurs offres, ce qui nécessite une infrastructure robuste et évolutive.

Avec son approche open-source et modulaire, Formance se positionne comme un standard émergent dans ce domaine. Contrairement aux solutions fermées et propriétaires, elle offre aux entreprises une liberté totale dans la conception de leurs flux financiers, un atout clé pour les fintechs et marketplaces cherchant à innover rapidement.

Vers une standardisation de l’infrastructure financière ?

En développant un écosystème complet, Formance ambitionne de devenir le socle technologique sur lequel les entreprises construisent leurs services financiers. Avec une adoption croissante de son Core Ledger et le développement de nouveaux modules, l’entreprise s’affirme comme un acteur incontournable de l’infrastructure transactionnelle.

Avec cette levée de 21 millions d’euros, Formance accélère sa croissance et renforce sa position sur le marché mondial des fintechs. Reste à voir si son approche open-source s’imposera comme le nouveau standard de l’infrastructure financière.