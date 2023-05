FREDERIC PIE, le bourlingueur de l’entrepreneuriat tech.

S’écorchant les genoux sur les chemins gratinés de l’enfance, explorant les pages jaunies des vieux atlas et rêvant adolescent de lointains horizons. Découvrant qu’il existe mille manières de mener sa barque sur les flots indociles de l’amour, se jetant corps et âme, dans toute histoire à vivre qui lui tendait les bras, au risque de s’égarer souvent dans des aventures sans lendemain. Avançant sans relâche, durant plus de trois décennies, sur les rives escarpées de l’entrepreneuriat, pour partir finalement à la découverte du vaste monde, mû par le vent portant de sa liberté retrouvée, avec comme seule boussole, la quête de sa raison d’être et de cette ivresse de vivre avec enthousiasme !

Nous recevons dans le Club ce bourlingueur qu’est Frédéric Pie