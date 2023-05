Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

SALTO: Bouygues Telecom se retourne contre TF1, M6 et France Television

Suite à la liquidation de SALTO en mars dernier, et en tant qu’opérateur distribuant le service, Bouygues Telecom exige des dommages et intérêts de la part des actionnaires de la plateforme, y compris de TF1, qui fait également parti du groupe Bouygues. La source du litige est l’intégration de SALTO pendant 6 mois pour tout abonnement à l’offre internet de BOUYGUES TELECOM. Selon L’Informé, les simulations effectuées par l’opérateur approchent les 5 millions d’euros. Une demande qui ne passe pas auprès de France TV et du groupe M6.

La décision finale revient au mandataire judiciaire de Salto, qui doit déjà gérer le remboursement des clients et la gestion des contrats entre les trois actionnaires. Les chances que Bouygues Telecom reçoive les dommages qu’il demande sont minces.

Autre ultimatum, celui de TWITTER qui veut vendre 42K $ l’accès à ses datas aux universitaires.

Les chercheurs universitaires ont reçu un mail leur signifiant qu’ils avait jusqu’à la fin du mois pour supprimer les données obtenues grâce à des contrats historiques d’étude de Twitter, à moins qu’ils ne souscrivent à un nouveau contrat coûtant 42 000 dollars par mois. Certains ont qualifié cette demande de « l’équivalent de la destruction de livres pour les big data ».

Pendant des années, Twitter a accordé un accès aux chercheurs universitaires à un service appelé le « decahose » – un échantillon aléatoire de 10% de tous les tweets diffusés en continu sur Twitter. Le decahose, dont l’accès était négocié via l’interface de programmation d’application (API) de Twitter, était un outil spécial conçu pour permettre aux chercheurs de surveiller les conversations sur la plateforme de médias sociaux.

J-4 pour déposer vos canditures au FRENCHWEB 500 2023

Enfin je profite de cette newsletter pour rappeler qu’il reste 4 jours pour enregistrer la candidature de votre entreprise dans le FRENCHWEB 500 , n’hésitez plus, ou faites remonter l’info, la cloture est le 30 mai minuit.

A LIRE:

LA STARTUP A SUIVRE:

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

12,5 millions d’euros pour CHECK&VISIT, la proptech qui transforme l’état des lieux et la gestion immobilière en France

25 millions d’euros pour propulser WORLDIA, la scale-up française qui réinvente les voyages sur mesure

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

TOOLS FOR HUMANITY, cofondée par Sam Altman pour développer Worldcoin, a réussi à lever 115 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série C. Le financement a été dirigé par Blockchain Capital, une société de capital-risque renommée dans le domaine de la blockchain et des cryptomonnaies. L’objectif ambitieux de Tools for Humanity est de développer un projet appelé Worldcoin, qui vise à révolutionner les systèmes d’identification en scannant et en stockant les données oculaires de chaque individu.

La société canadienne BENCHSCI qui utilise l’intelligence artificielle pour aider les entreprises pharmaceutiques à accélérer la découverte de médicaments, a levé 95 millions de dollars canadiens lors d’une série D de financement dirigée par Generation Investment Management.

BenchSci s’est fait un nom dans le domaine de la recherche pharmaceutique en appliquant des algorithmes d’intelligence artificielle avancés pour analyser et interpréter de vastes ensembles de données scientifiques. Leur plateforme aide les chercheurs à identifier plus rapidement les anticorps, les réactifs et d’autres outils essentiels pour leurs expériences. Cette approche innovante permet de rationaliser le processus de découverte de médicaments et d’accélérer les délais de recherche.

FW MARKET

Faute d’acheteur, le fonds d’investissement britannique Towerbrook à conserver en portefeuille Infopro Digital (LSA, L’Usine Nouvelle, Companeo, …)

Le Groupe CMA CGM a soumis une promesse d’achat pour acquérir la totalité du capital du Groupe HIMA, propriétaire du journal La Tribune. Le virage vers le numérique a été réussi pour La Tribune, qui est devenu le premier média économique exclusivement en ligne. En plus de sa plateforme digitale, La Tribune organise plus de 40 événements annuels en France et s’étend à l’international avec La Tribune Afrique, lancée au Maroc en 2017. La Tribune a enregistré la plus forte progression d’audience entre 2021 et 2022 parmi les médias d’information numérique, avec une augmentation de 37% pour atteindre 86,5 millions de visites. En 2022, son chiffre d’affaires s’est élevé à 12 millions d’euros et l’entreprise affiche des résultats financiers rentables.

Après le rachat de La Provence et Corse Matin, et l’acquisition d’une part minoritaire du groupe M6, le Groupe CMA CGM est également devenu actionnaire du média en ligne Brut début avril.

Le fabricant de produits électronique chinois XIAOMI a annoncé ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2023, mettant en évidence une solide performance économique. En termes de chiffre d’affaires, Xiaomi a enregistré un montant de 59,5 milliards de RMB, ce qui équivaut à environ 7,5 milliards d’euros. De plus, le bénéfice net ajusté de l’entreprise a atteint 3,2 milliards de RMB, soit environ 400 millions d’euros, ce qui représente une augmentation remarquable de 13,1 % par rapport à l’année précédente.

Xiaomi a consolidé sa position sur le marché mondial des smartphones, se classant troisième en termes de parts de marché. Avec une base d’utilisateurs de 594,8 millions, l’entreprise continue d’attirer un grand nombre de clients. De plus, le nombre d’utilisateurs mensuels actifs (MAU) de l’interface MIUI de Xiaomi, basée sur Android, a connu une croissance de 12,4 % par rapport à l’année précédente, atteignant 146,2 millions d’utilisateurs dans le monde et 12,4 millions en Chine continentale.

Outre sa forte présence sur le marché des smartphones, Xiaomi a également réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l’AIoT (Intelligence Artificielle des Objets). Les appareils connectés AIoT de l’entreprise ont connu une croissance notable de 29,2 % par rapport à l’année précédente, démontrant le succès de Xiaomi dans l’intégration des technologies intelligentes dans différents produits. De plus, la plateforme AIoT de Xiaomi a attiré une base d’utilisateurs considérable de 12,3 millions.

UIPATH une société de logiciels d’automatisation d’entreprise, a annoncé aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre fiscal 2024, clos le 30 avril 2023, une leçon pour tout entrepreneur dans le SaaS, et l’édition logiciel

Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’est élevé à 289,6 millions de dollars, enregistrant une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente.

Le revenu annuel récurrent (ARR) a atteint 1,249 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation significative de 28 % par rapport à l’année précédente. L’ARR est un indicateur clé de la stabilité et de la prévisibilité des revenus d’une entreprise, ce qui montre que iPath a su fidéliser ses clients existants tout en attirant de nouveaux clients. Le nouvel ARR net de 45,0 millions de dollars indique la valeur ajoutée des nouveaux contrats signés au cours du trimestre. Cela reflète la capacité de l’entreprise à étendre son empreinte sur le marché et à générer de nouvelles opportunités d’affaires.

Le taux de rétention net basé sur le dollar de 122 % souligne la capacité d’iPath à maintenir ses clients existants tout en augmentant leurs dépenses avec l’entreprise. Un taux de rétention élevé est un indicateur positif de la satisfaction des clients et de la valeur que les solutions d’iPath apportent à leurs activités.

La marge brute GAAP de 85 % et la marge brute non-GAAP de 87 % indiquent la rentabilité de l’entreprise. Ces marges élevées témoignent de l’efficacité des opérations et de la capacité d’iPath à générer des revenus tout en contrôlant ses coûts.

MOUVEMENTS

ADRIEN LEPAGEe est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP)

est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez (WPP) JULIEN MAQUARE occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School.

occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez GREGOIRE MARTINEZ rejoint 42 en tant que Chief operating officer après avoir piloté la communication et les projets stratégiques de STATION F

BON ANNIVERSAIRE!

Pascale Diaine (Storm Ventures) Valerie Zarka Boccara (More than Digital)



Samedi 27:

Jean David Blanc (Molotov) Michel Juvillier (The Societies Eleni Diamanti ( QI, LIP6)



LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.