12,5 millions d’euros pour CHECK&VISIT, la proptech qui transforme l’état des lieux et la gestion immobilière en France

Depuis son lancement en 2018, Check & Visit s’est imposée comme une société de proptech innovante, spécialisée dans la collecte de données immobilières et l’optimisation de la gestion d’actifs. Grâce à sa technologie d’automatisation du processus d’état des lieux, la société connaît un succès croissant, offrant des avantages significatifs à toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse d’agences et d’administrateurs de biens, de bailleurs sociaux, de foncières, de promoteurs ou de locataires.

La plateforme Check & Visit a pour objectif de numériser le secteur immobilier afin d’accélérer la transition énergétique de l’habitat. Elle facilite plusieurs aspects essentiels de la gestion d’un actif immobilier, tels que l’état des lieux certifié RGS (Référentiel Général de Sécurité) et assuré par AXA, la numérisation d’un bien immobilier en vue de sa commercialisation à travers des visites virtuelles, les diagnostics immobiliers obligatoires, la mise à l’habitation en accélérant le paiement du loyer et en réduisant la vacance, ainsi que la modélisation 3D permettant la création d’un jumeau numérique. Toutes ces fonctionnalités sont également accessibles via l’application CheckApp.

Avec une équipe de plus d’une centaine de collaborateurs et une présence sur tout le territoire français grâce à ses 350 « Checkers » indépendants, Check & Visit est en plein essor. Elle accompagne désormais plus de 400 entreprises et 1 500 professionnels de l’immobilier dans leurs activités quotidiennes.

La plateforme a déjà conquis plus de 400 clients, parmi lesquels on compte des agences immobilières, des bailleurs sociaux de renom tels que In’li, CDC Habitat et Aiguillon Construction du groupe Arcade Vyv, ainsi que des administrateurs de biens immobiliers renommés tels que Nexity, Altarea et des acteurs indépendants comme Thierry Immobilier ou Immobilière Pujol. Pour les quelque 1 500 professionnels de l’immobilier qui utilisent quotidiennement la plateforme en ligne développée par cette startup, il en résulte un gain de temps considérable.

Check & Visit annonce une série A de 12,5M€ auprès d’AXELEO CAPITAL, CAP HORN, EUROBIM et AMAVI. Dans un contexte complexe, la levé de fonds a été toutefois sursouscrite, et confirme la montée en puissance de la direction de l’entreprise et l’appétence des investisseurs pour des modèles de revenus solides

Pour en parler nous recevons Thibault Le Treut, co-fondateur et CEO de Check & Visit.

Listen to « 12,5 millions d’euros pour Check & Visit, la proptech qui transforme l’état des lieux et la gestion immobilière en France » on Spreaker.

CHECk&vISIT Proptech spécialisée dans la collecte de données immobilières et l’optimisation de la gestion d’actifs Secteur d’activité Immobilier Année de création 2018 Fondateurs Thibault Le Treut, José Alonso Autres fondateurs non mentionnés dans le communiqué de presse Fonds levés Seed: 1,6 million d’euros, Serie A: 12,5 millions d’euros. Site web https://www.checkandvisit.com/ Effectif 88 collaborateurs Siège social Rennes, France Investisseurs Axeleo capital, Cap Horn, Eurobim, Amavi Équipe de direction – Thibault Le Treut (Co-fondateur et CEO), José Alonso (VP engineering), Sylvain Duchene (CTO), Benoît Houdemond (Head of customer services), Alexandre Mannone (Head of sales) For more informations (french or english) about SEKOIA or about >2000 french startups, contact us: startupscouting@frenchweb.fr