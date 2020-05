French Tech : Contentsquare, nouvelle licorne française avec un tour de table de 190 millions de dollars

Contentsquare, spécialiste de l’analyse des comportements des internautes sur les sites et applications, a annoncé une levée de fonds de 190 millions de dollars qui fait de la start-up une nouvelle licorne, société dont la valeur dépasse un milliard de dollars. «La valeur de Contentsquare atteint un milliard de dollars» dans cette opération, a déclaré à l’AFP un porte-parole de Bpifrance, qui participe à la levée de fonds.

Les licornes sont des jeunes sociétés Tech non cotées qui ont connu une croissance accélérée et dont la valeur atteint le milliard de dollars. La France est riche en start-up, mais encore relativement pauvre en licornes, une situation que les acteurs du secteur technologique et le gouvernement espèrent voir changer dans les prochaines années.

700 clients et 650 salariés

La levée de fonds marque l’entrée au capital de Contentsquare du fonds américain BlackRock Private Equity Partners. «La plupart des investisseurs existants, à savoir Bpifrance, Canaan, Eurazeo Growth, GPE Hermes, Highland Europe, H14 et KKR», ont participé à l’opération, a précisé Contentsquare. L’entreprise a connu une forte croissance ces dernières années. Sa dernière levée de fonds (60 millions de dollars) remontait à janvier 2019.

Contentsquare, qui compte aujourd’hui 650 salariés, dont 300 en France, vend un logiciel qui analyse la manière dont les internautes se comportent sur un site (mouvements de la souris ou du doigt sur l’écran, temps passé sur une page, déplacement à l’intérieur du site…). Le logiciel en tire ensuite des recommandations pour le propriétaire du site, en vue de maximiser son taux de conversion, c’est-à-dire la propension de l’internaute à acheter les biens ou services proposés.

Cette masse de données permet de comparer l’efficacité de chaque site par rapport aux sites du même secteur, et d’en tirer grâce à l’intelligence artificielle les meilleures recommandations possibles. «Nous avons plus de 700 clients et collectons tous les jours 10 milliards de transactions utilisateurs», a expliqué Jonathan Cherki, fondateur et directeur général de Contentsquare.

Contentsquare : les données clés

Fondateur : Jonathan Cherki

Création : 2012

Siège social : Paris

Activité : plateforme d’optimisation et d’analyse de l’expérience utilisateur

Effectifs : 650 collaborateurs

Financement : 190 millions de dollars en mai 2020, 60 millions de dollars en janvier 2019…