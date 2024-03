FRENCHWEB 500 STARTUPS 2024: découvrez la 1ere édition de cette nouvelle version

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Nouvel opus pour le FRENCHWEB 500, qui se jouera désormais en quatre temps: Startups (février), Scale (mars), Growth (Avril), Expansion (Juin).

Une nouvelle partition qui se déploie pour mieux exposer les nuances de notre écosystème. Une FrenchTech qui a bien changé depuis que nous éditons ce classement (2016). Je relisais mes notes des premières éditions, et force est de constater l’augmentation de la densité au delà des chiffres globaux, qui servent à la com mais cachent souvent une sophistication plus importante.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Aujourd’hui nous nous sommes intéressés aux startups (pre seed / seed / early stage): celles qui sont en train de créer leur produit, de chercher leur market fit.

C’est le coeur de la vague, elles sont nombreuses, petites mais vont nourrir un rouleau qui fera apparaitre les champions de demain. Nous sommes ravis de vous les faire découvrir, c’est la raison d’être de FRENCHWEB que d’identifier les entreprises innovantes de demain.

Elles sont plus de 1000 correspondant à cette définition dans notre DATAROOM, et nous n’en avons retenu après un tamisage que 500, qui s’illustrent par leur croissance en 2023. Pour y arriver, nous avons mesuré leur dynamique au moyen de différents chiffres que nous collectons et dont nous tirons des indicateurs (rh, financement, marché, etc). Tout cela permet de définir un score, qui dresse l’ordre du classement. L’objectif est de pouvoir identifier celles qui ont la croissance la plus forte et la plus solide.

L’échiquier se compose désormais de très nombreuses cases, de l’AGTECH (22 startups) à la SPACETECH (4), avec l’arrivée de nouveaux domaines, quantique (8), seatech (4), constructiontech (4), etc. Les deeptech et technologies au service de l’industrie et agriculture, spatial et défense vont considérablement élargir le terrain de jeu. Autant dire qu’il est loin le temps où l’écosystème se limitait à quelques startup telecom, martech ou ecommerce. Le numérique est partout.

Coté entrepreneurs, le portrait type a également bien changé, il s’est démultiplié, féminisé, avec une pyramide des âges plus large, nous consacrerons une série de portraits pour mieux illustrer le propos.

Le volet financier est sans doute le plus impressionnant avec des capitaux investis qui dépassent les 3 milliards d’euros pour les 500 sociétés que nous avons retenues et dont une partie d’entre elles bootstrap ou est en cours de levée de fonds.

Au-delà des mots et des chiffres, je vous laisse le consulter et découvrir les pépites qui le constituent dans notre dataroom.

DECOUVRIR L’EDITION 2024 DU FRENCHWEB 500 STARTUPS

Si vous n’apparaissez pas dans notre dataroom ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024, signalez le nous sur cette page.

Le calendrier de proclamation des résultat du FRENCHWEB 500 2024

FRENCHWEB STARTUP 2024: jeudi 29 février 2024

FRENCHWEB SCALE UP 2024: jeudi 28 mars 2024

FRENCHWEB GROWTH: jeudi 25 avril 2024

FRENCHWEB EXPANSION: jeudi 27 juin 2024.

Pour vous assurer que votre société sera bien évaluée pour l’édition 2024, nous vous invitons à vérifier si elle est présente dans notre base de données:

Si vous souhaitez être partenaire du FW500, vous pouvez nous contacter à fw500@frenchweb.fr