Le phishing s’industrialise en offre Saas / La cryptographie quantique se renforce

Le phishing s’industrialise en offre Saas

🔓 LABHOST, une plateforme de « Phishing-as-a-Service » (PhaaS), propose des kits d’hameçonnage sur abonnement, ciblant principalement les institutions bancaires canadiennes. Ce service permet mĂŞme aux pirates dĂ©butants de lancer des campagnes de phishing, rendant cette pratique cybercriminelle plus accessible et augmentant les risques pour la sĂ©curitĂ© des utilisateurs et des institutions financières.

Le phishing, qui consiste à inciter les destinataires à fournir des informations personnelles via des courriels ou des SMS frauduleux, a causé plus de 34 millions de dollars de dommages au Canada en 2022. LabHost, avec ses offres allant de 179 à 300 dollars par mois, met à disposition des cybercriminels des outils sophistiqués, y compris des moyens de contourner la double authentification, exacerbant la menace pour la sécurité numérique.

La cryptographie quantique se renforce

🔑 Le 28 fĂ©vrier, VOLT ACTIVE DATA, plateforme de gestion de donnĂ©es en temps rĂ©el, a Ă©tĂ© adoptĂ©e par AhP-Tech, une entreprise taĂŻwanaise spĂ©cialisĂ©e dans la cryptographie quantique. Cette collaboration importe dans l’utilisation des technologies quantiques pour la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es.

Le cryptage quantique, rĂ©putĂ© pour sa capacitĂ© Ă sĂ©curiser les communications contre les cyberattaques sophistiquĂ©es, bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais de l’infrastructure de Volt, experte dans la rapiditĂ© et sa capacitĂ© Ă gĂ©rer de grands volumes de donnĂ©es sans compromettre la cohĂ©rence ou la fiabilitĂ©.

AhP-Tech utilise un mĂ©canisme de hachage quantique pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© des mots de passe Ă usage unique, une mĂ©thode de plus en plus utilisĂ©e dans les transactions en ligne et les communications sĂ©curisĂ©es. Cet exemple de partenariat illustre l’importance de l’informatique quantique dans le renforcement de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es.

En bref: Un juge amĂ©ricain a ordonnĂ© au groupe NSO de remettre le code de Pegasus et d’autres logiciels espions Ă META, pour protĂ©ger WhatsApp. Cette dĂ©cision intervient dans le cadre du litige en cours entre les 2 sociĂ©tĂ©s.