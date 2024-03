France Titres remplace l’ANTS / Bpifrance, 10 ans d’activité / FW500 2024?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Vers une rĂ©volution du rĂ©fĂ©rencement : Gartner prĂ©dit une chute de 25% du trafic des moteurs de recherche d’ici 2026

🔍 Selon GARTNER, le trafic provenant des moteurs de recherche vers les sites Web pourrait diminuer de 25% d’ici 2026, Ă cause de l’Ă©mergence des outils d’IA gĂ©nĂ©rative comme ChatGPT et Claude. Cette Ă©volution, qui remet en question la suprĂ©matie de Google et autres moteurs de recherche traditionnels, suggère un changement majeur dans les stratĂ©gies de marketing de recherche, tant pour le rĂ©fĂ©rencement payant que naturel.

Gartner avance que les utilisateurs prĂ©fĂ©reront s’adresser Ă des assistants conversationnels basĂ©s sur l’IA pour trouver des rĂ©ponses, affectant potentiellement le volume de recherche traditionnel et la part de marchĂ© du marketing de recherche.

Bien qu’il s’agisse de prĂ©dictions basĂ©es sur des analyses approfondies, il convient de les considĂ©rer avec prudence, car les projections sont sujettes Ă caution.

MĂ©dias europĂ©ens contre Google : une action en justice Ă 2,1 milliards d’EUR

📱 Une coalition de 32 groupes mĂ©dia europĂ©ens de 17 pays a entamĂ© une action en justice contre GOOGLE, rĂ©clamant environ 2,1 milliards d’euros pour comportement anticoncurrentiel dans le secteur de la technologie publicitaire en ligne, indique le cabinet nĂ©erlandais Stek. La plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e Ă Amsterdam, aux Pays-Bas. Parmi les grands noms d’entreprises mĂ©dia participant Ă cette plainte, on note la prĂ©sence d’Axel Springer, Hubert Burda Media, Roularta et Schibsted. Aucun mĂ©dia français ne fait partie de cette coalition.

Les abus de Google ont Ă©tĂ© reconnus par plusieurs autoritĂ©s europĂ©ennes, notamment l’autoritĂ© française de la concurrence en 2021, qui a conclu Ă un abus de position dominante de Google, favorisant ses propres outils au dĂ©triment des Ă©diteurs de sites web. Cette action vise Ă compenser les pertes subies par les entreprises mĂ©dia europĂ©ennes, affectĂ©es par la domination de Google sur le marchĂ©, qui a limitĂ© la compĂ©titivitĂ© et rĂ©duit les revenus publicitaires potentiels, selon Stek.

France Titres remplace l’ANTS

🆔 Changement d’intitulĂ© pour l’Agence nationale des titres sĂ©curisĂ©s (ANTS) placĂ©e sous la tutelle administrative du ministère de l’IntĂ©rieur. Celle-ci est rebaptisĂ©e FRANCE TITRES et a pour mission de rĂ©pondre aux besoins des administrations de l’État qui dĂ©livrent des titres sĂ©curisĂ©s, c’est-Ă -dire faisant l’objet d’une procĂ©dure d’Ă©dition et de contrĂ´le sĂ©curisĂ©. Projet majeur de cette agence : France IdentitĂ© Ă savoir le service public d’identitĂ© numĂ©rique pour tous les Français. Cette administration gère ces titres : la carte d’identitĂ©, le passeport, les titres de sĂ©jour, les visas, les certificats d’immatriculation des vĂ©hicules, le permis de conduire… France Titres est toujours un Ă©tablissement public administratif basĂ© Ă Charleville-MĂ©zières.

Recherche assistée par IA : Quel impact pour les éditeurs ?

🤖 La semaine dernière, ARC, un navigateur web dĂ©veloppĂ© par The Browser Company, a lancĂ© une fonctionnalitĂ© IA, « pinch-to-summarize », offrant un rĂ©sumĂ© instantanĂ© de pages web. Cette nouveautĂ© s’ajoute à « Arc Search », une application mobile qui rĂ©sume l’information recherchĂ©e sur Internet. D’autres outils comme Perplexity et le chatbot Gemini de Google, anciennement Bard, renforcent cette tendance vers la recherche assistĂ©e par IA. Cette Ă©volution, qui simplifie la recherche, pose la question de son coĂ»t rĂ©el pour les annonceurs. Le secteur de la publicitĂ© sur les moteurs de recherche, dominĂ© Ă 49% par Google, reprĂ©sentera 41,7% des dĂ©penses publicitaires numĂ©riques aux États-Unis en 2024, soit 127,84 milliards de dollars.

Ces innovations pourraient rĂ©duire les revenus des Ă©diteurs et la qualitĂ© de l’information, les utilisateurs ayant moins besoin de visiter directement les sites. Des solutions comme la rĂ©munĂ©ration des Ă©diteurs par les IA ou la fourniture de liens sources sont explorĂ©es, mais elles ne compenseront probablement pas les pertes publicitaires sur site. Pour les Ă©diteurs et annonceurs, l’adaptation Ă cette nouvelle ère devient cruciale.

+ EN BREF

Accès restreint au Parlement européen pour Amazon

🛍️ Comme nous l’indiquions hier, les questeurs du Parlement europĂ©en ont dĂ©cidĂ© le 27 fĂ©vrier de retirer les badges permanents des 14 lobbyistes accrĂ©ditĂ©s d’AMAZON. Cette mesure, faisant suite au refus rĂ©pĂ©tĂ© de l’entreprise de discuter des conditions de travail dans ses entrepĂ´ts devant la commission des Affaires sociales, s’applique uniquement aux badges permanents, permettant encore des invitations ponctuelles par les dĂ©putĂ©s. Amazon rejoint ainsi Monsanto, restreint en 2017, tout en restant liĂ© Ă 93 autres organisations accrĂ©ditĂ©es.

Un juge amĂ©ricain a ordonnĂ© au groupe NSO de remettre le code de Pegasus et d’autres logiciels espions Ă META, pour protĂ©ger WhatsApp. Cette dĂ©cision intervient dans le cadre du litige en cours entre les 2 sociĂ©tĂ©s.

Le phishing s’industrialise en offre Saas

🔓 LABHOST, une plateforme de « Phishing-as-a-Service » (PhaaS), propose des kits d’hameçonnage sur abonnement, ciblant principalement les institutions bancaires canadiennes. Ce service permet mĂŞme aux pirates dĂ©butants de lancer des campagnes de phishing, rendant cette pratique cybercriminelle plus accessible et augmentant les risques pour la sĂ©curitĂ© des utilisateurs et des institutions financières.

Le phishing, qui consiste à inciter les destinataires à fournir des informations personnelles via des courriels ou des SMS frauduleux, a causé plus de 34 millions de dollars de dommages au Canada en 2022. LabHost, avec ses offres allant de 179 à 300 dollars par mois, met à disposition des cybercriminels des outils sophistiqués, y compris des moyens de contourner la double authentification, exacerbant la menace pour la sécurité numérique.

La cryptographie quantique se renforce

🔑 Le 28 fĂ©vrier, VOLT ACTIVE DATA, plateforme de gestion de donnĂ©es en temps rĂ©el, a Ă©tĂ© adoptĂ©e par AhP-Tech, une entreprise taĂŻwanaise spĂ©cialisĂ©e dans la cryptographie quantique. Cette collaboration importe dans l’utilisation des technologies quantiques pour la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es.

Le cryptage quantique, rĂ©putĂ© pour sa capacitĂ© Ă sĂ©curiser les communications contre les cyberattaques sophistiquĂ©es, bĂ©nĂ©ficie dĂ©sormais de l’infrastructure de Volt, experte dans la rapiditĂ© et sa capacitĂ© Ă gĂ©rer de grands volumes de donnĂ©es sans compromettre la cohĂ©rence ou la fiabilitĂ©.

AhP-Tech utilise un mĂ©canisme de hachage quantique pour amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© des mots de passe Ă usage unique, une mĂ©thode de plus en plus utilisĂ©e dans les transactions en ligne et les communications sĂ©curisĂ©es. Cet exemple de partenariat illustre l’importance de l’informatique quantique dans le renforcement de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es.

Les Français et les rĂ©seaux sociaux đź’¬ Le Digital Report France 2024 (par We Are Social et Meltwater) rĂ©vèle une utilisation massive de TIKTOK parmi les Français, avec un temps moyen passĂ© sur l’application Android atteignant 38 heures et 38 minutes par mois. En comparaison, YouTube se place en seconde position avec 16 heures et 50 minutes. L’Ă©tude montre que 78,2% des Français sont actifs sur les rĂ©seaux sociaux, frĂ©quentant en moyenne 5,8 plateformes par mois. Facebook domine en termes de frĂ©quentation avec 72,3% d’utilisateurs, suivi de WhatsApp (63,7%) et Instagram (60,3%). Plus d’un tiers (32%) des 16-64 ans se tournent vers les rĂ©seaux sociaux pour s’informer sur les marques. CĂ´tĂ© technologie, 97% des internautes possèdent un smartphone, tandis que les montres connectĂ©es gagnent en popularitĂ© (+6,4% en un an). La rĂ©alitĂ© virtuelle connaĂ®t un dĂ©clin avec seulement 4,6% d’adeptes. Les TV connectĂ©es, les consoles de jeux et les appareils connectĂ©s Ă domicile deviennent des moyens d’accès Ă Internet de plus en plus privilĂ©giĂ©s. Enfin, 85% des internautes français visionnent des vidĂ©os en ligne, privilĂ©giant la musique, l’humour, les livestreams, les jeux et les vlogs d’influenceurs. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

Montée en puissance de Wise Integration

⚡ WISE INTÉGRATION, startup deeptech basĂ©e Ă Meylan (38) et spĂ©cialisĂ©e dans l’Ă©lectronique avec sa technologie de contrĂ´le numĂ©rique des alimentations de puissance en Nitrure de Gallium, a rĂ©ussi une levĂ©e de fonds de 15 millions d’EUR en sĂ©rie B auprès de Supernova Invest, BNP Paribas Developpement, RĂ©gion Sud Investissement (RSI), Creazur, CASRA Capital et Angels for Greentech.

Cette opĂ©ration financière menĂ©e par Imec.xpand vise Ă massifier la production et Ă commercialiser Ă l’international de ses produits phares de systèmes d’alimentation de puissance. Avec cette levĂ©e, l’entreprise prĂ©voit d’Ă©tendre sa prĂ©sence sur le marchĂ©, d’accĂ©lĂ©rer ses programmes de R&D et d’introduire de nouvelles solutions innovantes. Wise IntĂ©gration s’est dĂ©jĂ distinguĂ© par son portefeuille de plus de 10 familles de brevets depuis sa crĂ©ation en 2020, cible une large gamme de secteurs grâce Ă ses solutions permettant une miniaturisation significative et une amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

BoondManager cible les ESN

👨‍💼 BOONDMANAGER, Ă©diteur brestois de logiciels, a levĂ© 32 millions d’EUR pour dynamiser les performances des Entreprises de Services du NumĂ©rique (ESN) en France et Ă l’international. FondĂ©e en 2009, la sociĂ©tĂ© propose une plateforme collaborative qui optimise les processus des recruteurs, commerciaux, et dirigeants d’ESN et de sociĂ©tĂ©s de conseil. Avec plus de 1 500 clients et 80 000 utilisateurs, BoondManager affiche une croissance annuelle de plus de 30%. Cette première levĂ©e de fonds, rĂ©alisĂ©e auprès d’Expedition Growth Capital, vise Ă renforcer sa position d’expert, amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur, et explorer de nouveaux marchĂ©s. La sociĂ©tĂ© prĂ©voit Ă©galement de recruter pour soutenir son expansion.

La Fourche veut propulser le bio

🌱 LA FOURCHE, acteur majeur du marchĂ© bio en ligne, a rĂ©ussi Ă lever plus de 26 millions d’EUR grâce Ă l’engagement de 1600 investisseurs, entre particuliers (chez Lita) et professionnels (AuraĂ©, ERVE et Anterra Capital). Cette double opĂ©ration financière, incluant un tour de table de 24 millions d’EUR et une levĂ©e participative de 2,5 millions d’EUR, vise Ă Ă©tendre l’accessibilitĂ© des produits bio en France. Forte d’un chiffre d’affaires en hausse de 76% Ă 53 millions d’EUR et d’une communautĂ© qui a plus que doublĂ©, La Fourche prĂ©voit d’atteindre la rentabilitĂ© fin 2024, en misant sur la croissance de ses services, notamment la livraison zĂ©ro dĂ©chet et l’Ă©largissement de sa gamme de produits propres. La Fourche a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2018 par Nathan Labat, Boris Meton et Lucas Lefebvre et est Ă©tablie Ă La Courneuve (93).

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La startup de robotique FIGURE AI a confirmĂ© avoir levĂ© 675 millions de dollars sur une valorisation Ă©valuĂ©e Ă 2,6 milliards de dollars. Elle s’associe Ă©galement Ă OpenAI pour « dĂ©velopper les modèles d’IA de prochaine gĂ©nĂ©ration pour les robots humanoĂŻdes ».

VIBE.CO, une plateforme en libre-service permettant aux PME d’acheter des publicitĂ©s vidĂ©o sur des services de streaming, a levĂ© 22,5 millions de dollars lors d’un tour de sĂ©rie A notamment auprès de Singular, portant son financement total Ă 30 millions de dollars.

Bpifrance : bilan pour 10 ans d’activitĂ©

đź’¶ Pour marquer son 10e anniversaire, BPIFRANCE a dĂ©voilĂ© une annĂ©e 2023 qualifiĂ©e d’historique, avec un investissement record de 63 milliards d’EUR dans l’Ă©conomie, soit une augmentation de 19% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Depuis sa crĂ©ation, l’Ă©tablissement a soutenu près de 600 000 entreprises, transformant 1 700 PME en ETI et injectant au total 249 milliards d’EUR. Ces actions positionnent Bpifrance comme leader europĂ©en et 2e mondial en private equity.

En 2023, Bpifrance a augmentĂ© son engagement financier envers les PME, injectant 455 millions d’EUR dans 145 entreprises, ce qui reprĂ©sente une hausse de 25% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. De cette somme, plus de 130 millions d’EUR ont Ă©tĂ© allouĂ©s Ă des fonds axĂ©s sur des thĂ©matiques spĂ©cifiques, avec une croissance notable de 171% pour les initiatives environnementales et de 12% pour les projets liĂ©s au tourisme.

La banque publique s’engage Ă©galement Ă accompagner les PME dans l’exportation et la dĂ©carbonation de leurs activitĂ©s, avec des objectifs ambitieux pour les prochaines annĂ©es.

Pieterjan Bouten lance un fonds d’investissement

🏦 Pieterjan Bouten, entrepreneur belge et cofondateur de Showpad, annonce la crĂ©ation d’ENTOURAGE, un fonds d’investissement Early Stage de 25 millions d’euros, complĂ©tĂ© par un studio d’innovation (Tekst). Cette initiative vise Ă soutenir la nouvelle gĂ©nĂ©ration d’entrepreneurs SaaS europĂ©ens, offrant Ă la fois des financements et un accompagnement technique et opĂ©rationnel.

Avec Entourage, Bouten ambitionne de propulser la croissance et la transformation digitale des entreprises europĂ©ennes, s’appuyant sur sa vaste expĂ©rience dans le secteur SaaS. Du cĂ´tĂ© des investissements, Entourage Capital se lance avec 3 sociĂ©tĂ©s SaaS B2B dans son portefeuille : Aikido (cybersĂ©curitĂ©), Henchman (legaltech) et NineID (contrĂ´le d’accès et gestion des sous-traitants).

L’Europe et l’IA : c’est compliquĂ©

🖥️ NVIDIA, leader mondial des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle, n’a pas indiquĂ© ses revenus en Europe dans son dernier rapport annuel, soulignant ainsi en filigrane les difficultĂ©s technologiques du vieux continent. L’investissement europĂ©en en recherche et dĂ©veloppement technologique reprĂ©sente seulement un cinquième de celui des États-Unis et la moitiĂ© de celui de la Chine, avec un investissement en IA environ 50 fois infĂ©rieur Ă celui des États-Unis.

Ce dĂ©calage s’explique en partie par les coĂ»ts Ă©levĂ©s et la lenteur des restructurations en Europe, comparativement aux États-Unis oĂą des entreprises comme Microsoft et Meta ont rapidement rĂ©agi aux innovations en IA en rĂ©duisant leurs effectifs et en augmentant significativement leurs investissements dans ce domaine. En Europe, des leaders technologiques tels que Nokia, SAP et Ericsson peinent Ă s’adapter rapidement en raison de rĂ©glementations du travail contraignantes, ce qui entrave leur capacitĂ© Ă investir massivement en IA. Cette situation, exacerbĂ©e par des coĂ»ts d’adaptation nettement supĂ©rieurs, met en Ă©vidence un problème spĂ©cifique au secteur Tech europĂ©en.

Zenchef absorbe Tablebooker

🍽️ ZENCHEF, entreprise française spĂ©cialisĂ©e dans la rĂ©servation de restaurants, acquiert TABLEBOOKER, rĂ©fĂ©rence belge de la rĂ©servation en ligne. Cette fusion, appuyĂ©e par PSG Equity, s’inscrit dans l’ambition de Zenchef de devenir la première plateforme europĂ©enne de rĂ©servation de restaurants sans commission. Ce sont dĂ©sormais 19 000 restaurants sont rĂ©fĂ©rencĂ©s par Zenchef pour 6,2 millions de rĂ©servations mensuelles. L’arrivĂ©e de Tablebooker, sous la houlette de Paul Slootmans qui devient vice-prĂ©sident des ventes pour la Belgique et le Luxembourg, enrichit Zenchef d’une expertise locale.

HPE a annoncĂ© une baisse de 14 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, s’Ă©tablissant Ă 6,76 milliards de dollars.

DELL a annoncĂ© Ă©galement une baisse de son chiffre d’affaires de 11 % pour le quatrième trimestre, s’Ă©levant Ă 22,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires de sa division Client a diminuĂ© de 12 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars, tandis que les revenus de l’Infrastructure ont baissĂ© de 6 %, s’Ă©tablissant Ă 9,3 milliards de dollars. L’action DELL a nĂ©anmoins eu une hausse de plus de 15 % Ă la cloture.

Le PDG d’UBER, Dara Khosrowshahi, a reçu des action avec options d’achat d’actions d’une valeur d’environ 136 millions de dollars pour avoir atteint l’un des objectifs fixĂ©s par son board, qui Ă©tait que l’entreprise atteigne une valorisation de 120 milliards de dollars.

SARAH BEN ALLEL et MAXIME LAOT grimpent les Ă©chelons chez Qonto, respectivement en tant que Chief People Officer et Chief Risk & Compliance Officer. Ben Allel a posĂ© les premières pierres de la stratĂ©gie RH de l’entreprise depuis son arrivĂ©e en 2017. Laot, avec une riche carrière dans le contrĂ´le financier, a rejoint Qonto en 2020 pour piloter l’Ă©quipe Risque et ConformitĂ©, jouant un rĂ´le clĂ© dans la sĂ©curitĂ©. ANTOINE AGUADO rejoint Oodrive, spĂ©cialiste de la protection des donnĂ©es sensibles, en tant que directeur du revenu (CRO), apportant Ă l’entreprise plus de 25 ans d’expĂ©rience dans les domaines du leadership Sales et Marketing, acquise chez des acteurs majeurs tels que Splunk, Elastic, Microsoft Azure, et Citrix. KUBA BOMBA , prĂ©cĂ©demment CPO chez Piwik Pro, prend le rĂ´le de CTO, capitalisant sur son expĂ©rience depuis la crĂ©ation de l’entreprise pour piloter le dĂ©veloppement technique et la feuille de route produit. KRISTIAN HUMLE LAURITSEN , avec une expertise dans le dĂ©veloppement de produits SaaS et la confidentialitĂ© des donnĂ©es, notamment chez Siteimprove et Cookie Information, succède Ă Bomba en tant que CPO. Piwik Pro est une AdTech et MarTech europĂ©enne spĂ©cialisĂ©e dans l’analyse d’audience et de simplification de parcours client. EDGAR TILLY , prĂ©cĂ©demment chef de projets dĂ©carbonation de l’industrie Ă la Direction gĂ©nĂ©rale des entreprises, est nommĂ© directeur de projets transition Ă©cologique de l’industrie et secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Conseil national de l’industrie. Cette progression souligne son engagement et son expertise dans la transformation Ă©cologique du secteur industriel. DiplĂ´mĂ© de HEC et de SciencesPo, il fut conseiller Ă Bercy au cabinet de Bruno Le Maire puis auprès de Agnès Pannier-Runacher Ă l’Industrie en charge notamment des startups. MARIE ZINS , Ă©pidĂ©miologiste et maĂ®tre de confĂ©rences Ă l’universitĂ© Paris-Descartes, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e par le prĂ©sident du SĂ©nat GĂ©rard Larcher pour rejoindre le collège de la CNIL, succĂ©dant Ă François Pellegrini en tant que personnalitĂ© qualifiĂ©e.



