[FrenchWeb Day Marketing] Une matinée de conférences dédiée à vos fonctions marketing

Nous vous proposons une matinée spéciale consacrée aux pratiques marketing. Trois webinars pour faire le point sur les meilleures pratiques en matière de marketing, sur les nouveaux usages pour améliorer sa performance commerciale, sur le content marketing et le marketing automation afin d’apporter des expériences personnalisées et enrichissantes aux consommateurs.

À cette occasion, vous pourrez également poser à nos experts vos questions en direct.

De toute évidence, l’année 2020 a été mouvementée. Selon des données rapportées dans l’US Retail Index d’IBM, la pandémie a précipité l’abandon des magasins physiques au profit du commerce en ligne d’environ cinq ans. En Europe, les installations d’applications e-commerce ont augmenté de 35 % au pic de l’épidémie de coronavirus. Si les changements à plus long terme se jouent encore, il est clair qu’en seulement quelques mois, le comportement d’achat des consommateurs a rapidement évolué, ce qui aura des répercussions sur les marques de tous les secteurs. AB Tasty s’est associé à TrendWatching, l’un des leaders mondiaux de l’étude de tendances depuis 2002, afin de vous présenter un aperçu des grandes tendances émergentes qui influent sur l’expérience digitale des consommateurs.

Lors de cette présentation, nous développerons particulièrement 5 grandes tendances : social business, les services synchronisés, les segments SOLO, le commerce sans contact et l’éco-responsabilité.

Une conférence proposée par Kaliop

L’année 2020 nous a tous pris de court. Baisse du chiffre d’affaires, parfois coupe budgétaire, bouleversement des usages de consommation… les équipes marketing ont été fortement sollicitées. Pour soutenir toute leur entreprise, on leur demande de s’adapter rapidement à une situation inédite.

Pour limiter la casse en cette fin d’année, et commencer 2021 sur de bonnes bases, il est urgent de challenger son mix marketing et de trouver des optimisations budgétaires qui boostent votre ROI. Fanny Lefèvre vous propose dans un webinar hyper concret des trucs et astuces que vous pouvez appliquer dès maintenant pour faire plus avec moins.

