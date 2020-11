[FrenchWeb Day Marketing] Les 11 tendances CX 2021: quels impacts sur les expériences digitales ?

De toute évidence, l’année 2020 a été mouvementée. Selon des données rapportées dans l’US Retail Index d’IBM, la pandémie a précipité l’abandon des magasins physiques au profit du commerce en ligne d’environ cinq ans. En Europe, les installations d’applications e-commerce ont augmenté de 35 % au pic de l’épidémie de coronavirus. Si les changements à plus long terme se jouent encore, il est clair qu’en seulement quelques mois, le comportement d’achat des consommateurs a rapidement évolué, ce qui aura des répercussions sur les marques de tous les secteurs. AB Tasty s’est associé à TrendWatching, l’un des leaders mondiaux de l’étude de tendances depuis 2002, afin de vous présenter un aperçu des grandes tendances émergentes qui influent sur l’expérience digitale des consommateurs.

Lors de cette présentation, nous développerons particulièrement 5 grandes tendances : social business, les services synchronisés, les segments SOLO, le commerce sans contact et l’éco-responsabilité.

