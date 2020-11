[FrenchWeb Day Marketing] Du mass marketing au precision marketing, reprenez le contrôle des données

Le Groupe Bel, acteur majeur du snacking sain laitier et fruitier en portion, a initié un programme de transformation marketing visant à passer d’une modèle de mass marketing à une approche de precision marketing, pour augmenter la performance des campagnes et renforcer le lien avec les consommateurs. Ce programme s’articule autour de 3 composantes principales : audience intelligence > smart orchestration > measurement. Dans un contexte international (+15 pays) et avec une donnée non maitrisée (très forte dépendance aux agences media), le contrôle et ownership des data est apparu comme un point central de cette transformation.

Dans ce cadre, l’utilisation d’une plateforme unique (Datorama), partagée en interne et externe, a été un passage obligé pour reprendre le contrôle des données, mieux maitriser nos dépenses, mieux comprendre les enseignements et enfin contribuer à un upksilling interne sur le sujet. Au cours de cette session, vous découvrirez: La nécessité d’avoir l’ownership des data

Le besoin de créer une single source of truth sur les performances marketing

Le change

