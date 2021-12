[SEED] FinTech: la startup française Aria lève 4 millions d’euros auprès d’Otium Capital

Les retards de paiement font partie des problématiques majeures pour les travailleurs en freelance. Pas moins de 9 freelances sur 10 seraient confrontés à cette menace. Face à ce constat, la FinTech française Aria a développé une solution qui propose un revenu stable pour les indépendants et les freelances.

La startup lève aujourd’hui 4 millions d’euros auprès d’Otium Capital, family office de Pierre-Edouard Stérin (Lafourchette.com, Smartbox…) et d’un pool de business angels. À ce financement s’ajoute une levée de dette à hauteur de 8 millions d’euros, qui porte le capital de la startup à 12 millions d’euros.

Lancé en 2019 par Clément Carrier et Vincent Folny, Aria entend permettre aux entreprises de rémunérer leurs freelances en 24h, et les aider par la même occasion à se démarquer dans un contexte de pénurie de talents. Concrètement, Aria avance les frais pour rémunérer les prestataires au plus vite, sur le modèle du Buy Now, Pay Later, en attendant que l’entreprise cliente puisse payer. La startup compte parmi ses clients des sociétés comme SThree, Kokoon, Comet, Medelse, ou Proprioo.

Une offre complémentaire aux néobanques ?

Un modèle qui pourrait séduire les TPE et PME et rassurer les indépendants et freelances. En France, on dénombre près d’un million de freelances, dont la moitié en région parisienne, soit une croissance de 145% en dix ans. Des néobanques proposent des services similaires destinés aux petites structures, à l’instar de Qonto, Memo Bank ou encre Shine. Cependant, Aria entend se positionner comme une offre complémentaire aux néobanques, en ciblant en particuliers les freelances aux petits revenus.

« Aria apporte une réponse à la fois innovante et concrète à un enjeu économique fort qui fragilise les talents et affecte la compétitivité des entreprises », commente Jérémie Bordier, Venture Partner d’Otium Capital. « Accompagner cette jeune société portée par des fondateurs avec une vision claire et des valeurs affirmées constitue donc une opportunité rare de mêler investissement et impact ».