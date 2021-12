[SEED] La startup niçoise Livmed’s lève 2 millions d’euros pour son service de livraison de médicaments

Dans la restauration, l’adoption de la livraison de plats à domicile est actée et ne cesse de croître depuis la pandémie. Afin d’appliquer ce système aux produits médicaux, la startup niçoise Livmed’s a lancé en janvier dernier une solution de livraison de médicament 24/24h, 7/7j, grâce à un réseau de 300 pharmacies partenaires dans les grandes métropoles françaises.

Afin d’accélérer sa croissance, l’entreprise lève aujourd’hui 2 millions d’euros auprès notamment de Fred Destin (Lead investor dans Pill Pack (Amazon Health), Deliveroo, etc.), Jacques Richier (Président Allianz France), Laurent Caredda (Almerys), Swiss courtage (Groupe JV Pastor) ou encore Romain Afflelou.

Fondé en 2019, Livmed’s revendique 12 000 livreurs inscrits sur sa plateforme et 100 000 téléchargements de l’application depuis le début de l’année. Cependant, la plateforme ne se cantonne pas à la livraison de médicaments. En effet, la startup accompagne également les pharmacies dans leur digitalisation via son application et sa solution BtoB, qui permet d’intégrer un service de livraison en 30 minutes pour les pharmaciens bénéficiant déjà d’une plateforme e-commerce.

Des ambitions européennes

La startup s’adresse aux particuliers, aux pharmacies, aux centres hospitaliers et aux EHPAD, qui sont plus de 50 à avoir rejoint la plateforme. « Je perdais beaucoup de temps à me déplacer en pharmacie pour ma mère, souffrant d’une affection longue durée, nécessitant l’achat régulier de médicaments. Lorsque les barrières légales liées à l’ordonnance papier sont tombées, nous avons décidé de créer Livmed’s », explique Talel Hakimi, CEO de Livmed’s. L’entreprise ambitionne d’aller plus loin en intégrant des partenaires de téléconsultation.

Livmed’s vient par ailleurs de remporter le prix « Marie Curie » lors de la French Tech Rise qui a eu lieu le 6 décembre à Bercy. La startup niçoise entend recruter 20 collaborateurs d’ici à juin 2022 pour renforcer ses équipes opérationnelles et marketing. Elle ambitionne également de consolider sa position dans l’Hexagone, avant de s’attaquer à de nouveaux marchés européens.