[GOOD MORNING Frenchweb] Recrutement : La crise du Covid-19 profite aux profils seniors

Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 6h45 avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb.fr pour découvrir les meilleures pratiques et innovations en matière de transformation numérique.

Jérôme Amrburster, fondateur d’HelloWork avec qui on fera un point sur les dynamiques RH de la rentrée, mais aussi sur les prévisions pour cette fin d’année.

C’est une tendance forte pour 2021: les métiers du digital continueront à recruter massivement..

⁃ Comment cela va-t-il se répercuter sur les salaires?

⁃ Quels seront les métiers les plus sollicités?

Martin Villelongue, directeur exécutif de Michael Page, répondra à toutes ces questions avec une analyse de la publication de PageGroup sur les prévisions de rémunération pour 2021.

BMW a mené une réflexion autour de la mobilité durable dans son livre blanc «Français et mobilités, quelles solutions crédibles pour demain ?» Le constat est clair : entre le réchauffement climatique et la crise du coronavirus, accélérer la transition écologique n’est plus une option. Eléments de réponse avec Vincent Salimon, président du directoire BMW Group France. Interview réalisée en partenariat avec BMW.

