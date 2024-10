Qovoltis lève 45M€ pour accélérer le développement de ses bornes de recharge intelligentes

Qovoltis, opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, a annoncé une levée de fonds de 45 millions d’euros, menée par Épopée Gestion, avec la participation de ses investisseurs historiques Andera Partners et Pâris Mouratoglou. Ce financement permettra à Qovoltis de poursuivre son expansion commerciale, particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie et des entreprises souhaitant verdir leurs flottes de véhicules, ainsi que de lancer sa nouvelle borne de recharge intelligente, la Qobox mini.

Une nouvelle étape dans la transition vers une mobilité décarbonée

Créée en 2019 par Ehsan Emami et basée à Arcueil, près de Paris, Qovoltis propose une solution complète pour la recharge des véhicules électriques. L’entreprise se distingue par son contrôle total de la chaîne de valeur, de la conception à l’installation et la gestion de ses propres bornes de recharge. Grâce à cette approche intégrée, Qovoltis garantit un haut niveau de qualité et une maîtrise fine des technologies employées. Sa nouvelle borne, la Qobox mini, vient renforcer son offre avec des fonctionnalités avancées telles que le V2G/V2H et le Plug & Charge, répondant ainsi aux besoins croissants de la transition énergétique.

Levée de fonds et objectifs de développement

La levée de 45 millions d’euros a été menée par Épopée Gestion, qui soutient Qovoltis pour la première fois via son fonds Épopée Infra Climat I, dédié aux infrastructures et à la transition énergétique. Les investisseurs historiques Andera Partners et Pâris Mouratoglou, déjà présents lors de la première levée de fonds de 10 millions d’euros en 2022, ont renouvelé leur soutien en participant à ce tour.

Ce financement permettra à Qovoltis d’intensifier son développement commercial dans des secteurs clés comme l’hôtellerie et les entreprises engagées dans la transition vers une mobilité plus verte. L’ambition affichée est de déployer 10 000 bornes par an d’ici 2026, soutenue par la commercialisation de la Qobox mini, qui est également la première borne de recharge à obtenir la certification Origine France Garantie.

Ehsan Emami, fondateur et Président de Qovoltis, a commenté :

« Cette levée de fonds représente une étape décisive pour Qovoltis. Elle va nous permettre de développer nos offres commerciales et de jouer un rôle central dans la transition vers une mobilité électrique durable. »

Soutien à la transition énergétique

L’investissement d’Épopée Gestion s’inscrit dans la volonté de renforcer l’attractivité des territoires en rendant possible l’installation de bornes de recharge dans toutes les régions. Gonzague Touzé, Directeur d’investissement Infrastructures et Climat chez Épopée Gestion, souligne :

« Cet investissement s’aligne avec notre objectif de participer à la décarbonation des territoires et à la transition énergétique. »

Une solution complète pour une recharge optimisée

Qovoltis ne se limite pas à la vente de bornes de recharge, mais propose une solution complète incluant une borne intelligente capable de moduler la puissance en temps réel, de gérer la recharge à distance via une application mobile, et d’optimiser la consommation d’énergie pour réduire l’impact sur le réseau électrique. Cette approche contribue à la stabilisation du réseau tout en facilitant l’adoption de véhicules électriques par les particuliers et les entreprises.

Expansion future et nouveaux produits

Avec cette nouvelle levée de fonds, Qovoltis est en mesure de financer le déploiement de bornes pour ses clients, qu’ils soient des hôteliers ou des entreprises, ces dernières ayant la possibilité d’opter pour des bornes entièrement financées par Qovoltis. En plus du développement commercial, l’entreprise continue d’innover dans ses technologies de recharge pour répondre aux exigences croissantes du marché des véhicules électriques.

L’arrivée de Jonathan Trepo Lantelme en tant que Directeur Général renforce la gouvernance de Qovoltis à un moment stratégique pour l’entreprise, qui vise à consolider son positionnement sur le marché des bornes de recharge et à accélérer la croissance.