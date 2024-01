[GROWTH] 300 millions de plus pour développer ELECTRA en Europe

Pour plus d'informations sur les startups, découvrez la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Face à un marché des véhicules électriques en pleine expansion et à des objectifs environnementaux de plus en plus stricts, Electra veut s’imposer comme un acteur clé dans l’accélération de la transition vers une mobilité plus verte.

La startup qui a à peine 4 ans annonce un tour de financement de 304 millions d’euros avec pour objectif de déployer 2 200 stations de recharge, totalisant 15 000 points de charge à travers l’Europe d’ici 2030.

Dirigée par le fonds de pension néerlandais PGGM, cette levée de fonds a également été suivie par les historiques: Eurazeo, Rive Private Investment, SNCF et Serena. Depuis sa création ELECTRA a levé 600 millions d’euros.

Pour en parler nous recevons Aurélien de Meaux, son co fondateur et CEO