KIOSK, la startup qui veut donner aux marques les moyens de gérer leur marketing conversationnel sur WHATSAPP

WHATSAPP c’est la richesse fonctionnelle de l’eMail avec la délivrabilité du SMS, tel est le constat du fondateur de la startup KIOSK, qui vient de rejoindre la cohorte hivernale de YCOMBINATOR.

Aujourd’hui le taux d’ouverture d’un message WHATSAPP est de 99% contre 92% pour le SMS, le taux de clic est de 50% pour 10% pour un SMS, et enfin le coût évalué d’une conversation engagée sur WHATSAPP est de 0,11€ vs 0,25€ par SMS.

Paul LAFFORGUE connait bien son sujet, après un master à HEC et un cursus à Polytechnique, il a travaillé pendant 2 ans chez WHATSAPP avant de créer avec Thomas SOHET la startup KIOSK au sein du startup studio de Thibaud Elzière, HEXA.

Une création simultanée au mouvement engagé par WHATSAPP avec sa version BUSINESS (qui a généré en 2022 près de 900 millions de dollars) et ses nouvelles fonctionnalités

WhatsApp Flows : Une fonctionnalité révolutionnaire. Les entreprises pourront bientôt déclencher des modules personnalisés directement dans une conversation WhatsApp. Pensez à des modules de réservation de rendez-vous, de connexion, de personnalisation de produit et même de soumission de formulaires.

Meta Verified sur WhatsApp : La certification des comptes un impératif pour établir la confiance. Initialement déployée pour les PME sur l’application Business, cette option s’étendra plus tard à l’API Business.

Paiements WhatsApp : l’intégration de solutions de paiement directement dans l’app va être un véritable accélérateur des ventes

Si à n’en pas douter la filiale de META va enrichir son offre dans les mois qui viennent, de nombreux outils vont apparaitre pour compléter l’existant. C’est sur ce créneau que se positionne la startup de Paul LAFFORGUE et Thomas SOHET.

Concrètement KIOSK propose aux marques d’engager et entretenir la relation avec l’app que leurs clients utilisent le plus: WHATSAPP!

La plateforme SaaS permet aux entreprises d’utiliser WhatsApp de manière plus efficace, en automatisant diverses tâches, à convertir des prospects, à vendre des produits et services, à engager leur public et à gérer le support client via WhatsApp.

Ce sont plus de 5000 outils et services qui peuvent être utilisés au sein de l’application, comme déclencher un parcours d’intégration à partir d’un évènement CRM, de récupérer un panier abandonné dans Shopify, d’envoyer un rappel de rendez vous, d’indiquer un délai de livraison.

Une solution qui devrait trouver écho au sein de nombreuses direction marketing dont les utilisateurs utilisent quotidiennement l’application acquise par META en 2014. Une trentaine de clients ont déjà adopté la solution en 2023. Reste pour vous à trouver une place dans la file d’attente du betatest.

Pour découvrir l’app: https://www.kiosk.so