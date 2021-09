HR Tech: l’Allemand CoachHub rachète la startup française de coaching professionnel MoovOne

Début septembre, CoachHub annonçait sa dernière levée de fonds de 80 millions de dollars réalisée auprès notamment de Draper Esprit, Partech et Speedinvest. La startup allemande poursuit son ambition de dominer le marché européen du coaching professionnel en ligne en rachetant aujourd’hui MoovOne, une solution digitale de coaching ‘made in France’.

Ces dernières années, le marché du coaching en entreprise a pris de l’importance: 46% des managers et dirigeants auraient eu recours au coaching digital pour développer leurs compétences, selon une étude d’ICF Global Coaching Study parue en 2020. On dénombre par ailleurs plus de 70 000 coachs professionnels dans le monde, selon une étude menée par l’International Coaching Federation en 2020.

«Répondre aux nouveaux besoins des collaborateurs»

La startup berlinoise entend ainsi se renforcer sur un marché en plein expansion, en particulier depuis la crise sanitaire et l’accélération du télétravail. « La réouverture progressive des bureaux et la mise en place du télétravail obligent les entreprises à s’adapter afin de répondre aux nouveaux besoins des collaborateurs en termes de bien-être, management ou leadership », explique Yannis Niebelschuetz, co-fondateur et CEO de CoachHub. « En nous alliant avec MoovOne, nous accélérons notre croissance et développement en France, tout en proposant la plateforme de coaching en ligne la plus complète pour tous et qui s’adapte aux besoins de chaque entreprise », poursuit-il.

Lancé en 2018 par deux frères entrepreneurs, Yannis et Matti Niebelschuetz, CoachHub développe une plateforme à destination des collaborateurs en entreprise leur permettant de suivre des programmes pour améliorer leurs compétences en leadership et les accompagner dans leur développement personnel. La startup berlinoise collecte des informations sur les besoins des utilisateurs avant de les mettre en relation avec des coachs susceptibles de répondre à leurs critères, grâce à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle.

Cette acquisition lui permettra de compléter son offre et d’avoir affaire à de nouveaux clients, comme L’Oréal, Engie, Orange ou encore Axa. MoovOne revendique en effet une large gamme de programmes de coaching dédiés à plus de 200 clients, dont 60% du CAC 40. La startup lancée en 2015 compte 500 coachs parlant 30 langues et présents dans le monde entier. À elles deux, les startups compteront plus de 500 employés d’ici la fin de 2021 et prévoient davantage de recrutements en 2022.