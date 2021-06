i-Resa de Flag Systèmes, levier d’innovation de l’UCPA en pleine crise du coronavirus

Avec la sortie de crise qui se profile enfin à l’horizon et l’arrivée de l’été, l’heure est à l’évasion, aux vacances, aux loisirs, au sport… Et il se pourrait bien que la combinaison de tous ces éléments vous incite à réserver un séjour avec l’UCPA. Ce groupe associatif, qui propose des séjours et des week-ends sportifs depuis 1965, s’est imposé comme une référence pour faire vivre des vacances mémorables aux jeunes sous le prisme du sport et de l’esprit de cohésion. Ainsi, le segment des avantages sportives représentait 200 millions d’euros sur les 280 millions de chiffre d’affaires annuel de l’UCPA avant la crise.

Comme pour l’ensemble des acteurs du tourisme, la pandémie de Covid-19 a été une période difficile à vivre pour le groupe associatif français. Mais plutôt que d’attendre fébrilement la reprise, l’UCPA a décidé de transformer ce moment critique en levier d’innovation pour se réinventer. Il faut dire que le groupe a lancé sa transformation digitale dès 2016 pour moderniser ses processus clients et ses processus de production. Pour y parvenir, il a fallu cependant casser une approche qui était jusque-là silotée en raison de systèmes d’information qui ne parvenaient pas à communiquer de manière optimale les uns avec les autres.

«Il fallait qu’on se dote d’un moteur plus agile»

Après avoir procédé à une migration complète dans le cloud d’AWS de ses systèmes d’information entre 2017 et 2019, l’UCPA avait posé les bases pour l’étape suivante de sa transformation digitale, peut-être même la plus décisive : changer d’ERP. En effet, pour gérer son activité de vacances sportives (prix, dates, stockes, ventes…), le groupe associatif devait s’en remettre à un ERP qui datait de 1997.

Or après plus de vingt ans de bons et loyaux services, l’éditeur qui l’opérait a annoncé l’arrêt du support de ce logiciel, amenant donc de facto l’UCPA à se mettre en quête d’un nouvel ERP pour attaquer la nouvelle décennie avec un outil performant. «On avait du mal à être agile dans nos offres et dans nos promotions, il fallait qu’on se dote d’un moteur plus agile», estime Hugues Gendre, directeur des systèmes d’information de l’UCPA.

Découvrez les coulisses de la mise en place du nouvel ERP de l’UCPA avec notre interview avec Hugues Gendre, directeur des systèmes d’information de l’UCPA :

Un projet mené tambour battant en pleine crise

C’est donc dans ce cadre que le groupe associatif s’est tourné vers la solution i-Resa de Flag Systèmes, filiale du groupe DL Software. C’est en effet cette dernière qui a remporté l’appel à projets lancé par l’UCPA début 2020. Lancé en mai de cette même année, en pleine crise du coronavirus, le projet i-Resa au sein de l’UCPA a été finalisé quelques mois plus tard avec le lancement de la solution sur la partie call center en décembre, puis sur le web en janvier 2021. De cette manière, le groupe associatif a pu non seulement se réapproprier son système d’information, mais surtout lancer la commercialisation de ses offres pour l’été dans les temps.

«Nous avons trouvé un partenaire qui connaît son métier. Mais en plus, nous avons trouvé chez eux une dynamique entrepreneuriale. Ce que j’apprécie, c’est que cette démarche va au-delà de celle d’un éditeur qui intègre lui-même ses logiciels. C’est une démarche entrepreneuriale, avec une équipe qui comprend qu’il y a de la valeur à tirer de nos patterns d’architecture et de nos patterns de services», explique Hugues Gendre. Avant d’ajouter : «Avec la solution i-Resa et les API, nous avons vraiment pu faire ce qu’on voulait, en gardant la maîtrise de nos systèmes.» La preuve qu’il est possible de mener à bien en un temps record un projet d’innovation en pleine pandémie mondiale. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas que de jeunes acteurs comme Airbnb qui ont le monopole de l’innovation en pleine crise.