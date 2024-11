IADYS lève 10 millions € pour mettre la robotique au service des océans et de l’industrie

Depuis sa création en 2016 à Roquefort-La Bédoule, près de Marseille, IADYS (Intelligence Artificielle & Développement de Systèmes) développe des solutions robotiques destinées à la dépollution aquatique et à la préservation de la biodiversité. La start-up française s’est fait connaître par le Jellyfishbot, un robot autonome qui collecte les déchets et les hydrocarbures flottants en surface. Cette innovation, déjà déployée dans plus de 25 pays, répond aux enjeux critiques de la qualité de l’eau en zones portuaires, dans les marinas et les sites industriels.

Aujourd’hui, IADYS diversifie son offre pour répondre aux besoins des grandes industries, en particulier dans les secteurs de la pétrochimie et de la plasturgie. La société a récemment lancé le Jellyfishbot Expert et le Mobile Oil Skimmer (MOS), deux nouvelles solutions conçues pour s’adapter aux exigences des sites industriels. En complément, la start-up prépare une docking station pour ses robots, permettant une utilisation prolongée en milieu industriel, ainsi qu’un système de prélèvement d’échantillons géolocalisés pour un suivi précis de la qualité de l’eau.

Pour renforcer son expansion internationale, IADYS ouvrira prochainement un bureau à Houston, Texas. Cette implantation stratégique vise à offrir un soutien logistique et technique de proximité aux entreprises américaines, un marché clé pour l’entreprise. L’objectif est d’accompagner les industriels dans leur transition écologique en proposant des solutions autonomes pour la gestion des pollutions aquatiques et la protection des ressources naturelles.

Dans le cadre de cette stratégie de croissance, IADYS a réalisé une levée de fonds de 10 millions d’euros. Ce tour de table est soutenu par deux nouveaux investisseurs, GO Capital (fonds Impact Océan Capital) et Innovacom (fonds Avenir Numérique 3 et Industrie d’Avenir et Territoires), qui rejoignent les partenaires historiques de IADYS : Région Sud Investissement, Abeille Assurances (géré par INCO Ventures), Sud Mer Invest (Banque Populaire du Sud), France Active Investissement, et le réseau de business angels Angel’s Bay Invest. Cette opération s’ajoute à un premier tour de financement réalisé en 2021. La levée de fonds permettra à IADYS de recruter de nouveaux talents, d’agrandir ses locaux et d’accélérer l’industrialisation de ses robots, avec le soutien technique de BPI France dans le cadre du Programme France 2030 et de partenaires bancaires comme Crédit Agricole Alpes-Provence et le CIC.