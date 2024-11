A la découverte de la startup UNCIA qui cartographie les systèmes d’information

Fondée par Samir Namani et Ryan Elkourouj, en mode bootstrap, UNCIA est née d’un constat simple: les entreprises peinent à documenter et cartographier efficacement leurs systèmes d’information, souvent au détriment de leur sécurité et de leur capacité à anticiper les risques. Avec Uncia, les cofondateurs ont conçu un outil automatisé qui facilite la gestion documentaire tout en intégrant des vérifications de conformité et de sécurité en temps réel.

Un outil conçu pour combler une lacune majeure

L’origine d’Uncia repose sur l’expérience de ses fondateurs dans le conseil, où ils ont observé que nombre d’entreprises avaient du mal à maintenir à jour la documentation de leur infrastructure technique. Cela se traduit souvent par une gestion réactive, faute d’outils et de compétences pour structurer ces informations. « Les entreprises naviguent à vue », résume Samir Namani. En réponse, Uncia permet aux architectes IT de dessiner leurs infrastructures avec une automatisation complète de la conformité, s’assurant que chaque étape respecte les normes de sécurité et les standards internes.

Des fonctionnalités collaboratives et une sécurité renforcée

Uncia se distingue aussi par son interface collaborative, qui remplace les longs échanges par email grâce à un workflow intégré pour les relectures et les validations en équipe. En centralisant les informations et en facilitant les interactions, Uncia rend la documentation accessible à la fois aux techniciens et aux équipes non techniques. Sur le plan de l’hébergement, Uncia propose des options cloud et on-premises, avec un partenariat en France avec OVHcloud pour garantir une sécurité et une isolation optimales des données.

Une dynamique d’expansion et de partenariats

Uncia bénéficie de l’accompagnement du Startup Programme d’OVHcloud, ainsi que de l’expertise du Réseau Entreprendre. Ces soutiens lui permettent non seulement de développer sa base de clients mais aussi d’évoluer dans un environnement propice aux partenariats et riche en opportunités de collaboration avec d’autres acteurs de la tech et de la cybersécurité.

Nous vous proposons de retrouver dans notre nouvel épisode de la saison, Samir Namani qui répond aux questions de Fanny Bouton, Quantum Lead & Startup Program Leader chez OVHcloud et Richard Menneveux Rédacteur en chef de FRENCHWEB.FR

Vous pouvez nous retrouver sur SPOTIFY, DEEZER et dans quelques jours sur APPLE PODCAST. Rendez vous tous les premiers lundis du mois pour WHY CLOUD MATTERS, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestion! whycloudmatters@frenchweb.fr