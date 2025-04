WeeFin lève 25 millions d’euros pour s’attaquer au marché européen de la donnée ESG

La fintech double ses effectifs, multiplie ses revenus et s’attaque à l’international pour imposer sa plateforme comme le standard des investisseurs durables.

L’enjeu : passer de la conformité à la stratégie. Les institutions financières croulent sous des volumes de données ESG hétérogènes, peu exploitables et soumises à des normes mouvantes. Résultat : la gestion durable reste souvent cosmétique.

Une pression réglementaire croissante. SFDR, CSRD, taxonomie… La finance européenne n’a plus le choix. Les acteurs doivent piloter précisément leurs engagements extra-financiers. Les gestionnaires d’actifs cherchent des outils robustes, adaptés aux exigences des régulateurs et aux attentes sociétales.

WeeFin propose une solution SaaS modulaire qui unifie toutes les briques nécessaires : collecte de données, reporting réglementaire, suivi des indicateurs climat, attribution de performance durable. Objectif : transformer la contrainte réglementaire en levier stratégique.

Les fondateurs : des anciens de la finance, passés à l’impact.

Créée en 2018 par GRÉGOIRE HUG (ex-R&D BNP Paribas), MARION AUBERT et GUILLAUME KLECH, la startup se positionne d’emblée comme un partenaire des grands acteurs de la gestion d’actifs. L’équipe dirigeante pousse une vision ambitieuse : faire de la durabilité un moteur de performance.

Une trajectoire de croissance nette.

WeeFin compte aujourd’hui 40 clients, pour un total de 6 900 milliards d’euros d’actifs gérés via sa plateforme. En deux ans, l’entreprise a doublé ses effectifs (de 40 à 80 personnes), multiplié ses revenus récurrents par cinq et réalise désormais 30 % de son chiffre d’affaires à l’international. Après le Luxembourg et l’Italie, elle a ouvert un bureau au Royaume-Uni, première étape d’une offensive européenne.

Un tour de force financier.

La startup annonce une Série B de 25 millions d’euros menée par BLACKFIN CAPITAL PARTNERS, avec la participation des fonds historiques IRIS, ASTERION VENTURES et RING CAPITAL. Ce tour permettra de renforcer les capacités techniques, intégrer de nouvelles sources de données et élargir la couverture produit. Plus de 100 recrutements sont prévus dans les trois ans.