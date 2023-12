Iliad propose à Vodafone de fusionner leurs activités en Italie

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le groupe de télécoms français Iliad, dont l’actionnaire principal est le milliardaire Xavier Niel, a proposé à son homologue britannique Vodafone de fusionner leurs activités en Italie face à la forte concurrence sur ce marché, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

« La fusion proposée créerait le challenger le plus innovant sur un marché italien qui compte 5 opérateurs de réseaux mobiles et plus de 10 fournisseurs de services fixes à haut débit », a assuré Iliad.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Maison-mère de l’opérateur Free, Iliad avait formulé une offre de rachat à 11,25 milliards d’euros pour Vodafone Italia en février 2022 mais le groupe britannique l’avait rejetée.

Selon la proposition de fusion dévoilée lundi, Vodafone « obtiendrait 50% du capital social » de la nouvelle entité ainsi créée, « ainsi qu’un paiement en numéraire de 6,5 milliards d’euros et un prêt d’actionnaire de 2,0 milliards d’euros », a détaillé Iliad.

De son côté, Iliad Italia « obtiendrait 50% du capital » de l’entité, « ainsi qu’un paiement en numéraire de 500 millions d’euros et un prêt d’actionnaire de 2,0 milliards d’euros ».

« L’entité combinée devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 5,8 milliards d’euros », a estimé Iliad, qui juge que sa proposition « offre à la fois de la valeur et des liquidités à Vodafone ».

« Le contexte du marché italien exige la création d’un opérateur challenger innovant, capable à la fois d’être compétitif et de créer de la valeur dans un environnement concurrentiel », a commenté Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, en invoquant « les profils et l’expertise complémentaire d’Iliad et de Vodafone en Italie ».

La nouvelle entité ainsi créée « s’engagerait pleinement à accélérer la transformation digitale du pays et notamment l’adoption de la fibre optique et le déploiement de la 5G, avec plus de 4 milliards d’euros d’investissements prévus au cours des 5 prochaines années », a promis M. Reynaud.

Mi-novembre, Iliad avait annoncé des performances commerciales « record » en France et en Italie, avec un chiffre d’affaires consolidé pour le troisième trimestre en croissance de 9,5% sur un an, à 2,35 milliards d’euros.

En mars, le groupe français avait affirmé son ambition de devenir « l’un des trois grands opérateurs télécoms européens ».

Pour sa part, Vodafone avait annoncé en mars qu’il cherchait à supprimer 1.000 postes en Italie, afin de réduire les coûts et faire face à la forte concurrence dans le secteur des télécommunications de la péninsule.