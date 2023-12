Cash out pour Cédric O / MASTEOS, tensions entre actionnaires et dirigeants / DELOITTE met de l’AI dans ses évaluations RH

🎂 Bon anniversaire à Catherine Nivez (ex EUROPE1.FR), Laure Chaussin (Malakoff Mederic Humanis), et Cédric O.

BREAKING NEWS:

Un premier cash out lucratif pour les co fondateurs de Mistral.AI dont l’ex Secrétaire d’état au numérique Cédric O. Nos confrères de BLOOMBERG, qui ont pu consulter les documents de la dernière levée de fonds de 450 millions d’euros de MISTRAL.AI, ont noté l’opération de cash out des co fondateurs de la startup qui n’a que quelques mois d’existence. Ainsi chacun récupère 1 million d’euros en cédant quelques parts sociales de l’entreprise. Il en irait de même pour les 3 conseillers Jean Charles Samuelan CEO d’ALAN, et Jean Charles Gorintin, CTO d’ALAN aux cotés de Cédric O. L’ex Secrétaire d’état au numérique, pour sa part prévoirait de céder une petite partie de sa participation dans l’entreprise pour 1 million d’euros, participation qui s’élèverait à 23 millions d’euros suite à la valorisation de MISTRAL.AI à 2 milliards d’euros. MASTEOS victime de la crise immobilière La startup en cessation de paiement a demandé le placement en redressement judiciaire en janvier prochain suite à l’arrêt du marché l’immobilier et ce malgré une levée de fonds de plus de 50 millions d’euros auxquels s’ajoutent 10 millions d’euros de dettes. Fort de ses 400 collaborateurs la startup n’a pas pu ralentir aussi vite que sa croissance. Malgré un chiffre d’affaires en 2023 de de 16 millions d’euros, les dirigeants de MASTEOS n’ont pas réussi à convaincre ses investisseurs DAPHNI, DST GLOBAL ou EDF qui a participé au dernier tour de financer un bridge de 5 millions d’euros qui auraient permis de passer la crise. Un désengagement qui serait également du à de fortes tensions entre les différents protagonistes. THE COO WHO CAME IN FROM THE COLD Des responsables des services de renseignement occidentaux indiquent que Jan Marsalek, ancien directeur des opérations de WIRECARD, qui s’est enfui à Moscou après la disparition de près de 2 milliards de dollars, était probablement un agent russe depuis plusieurs années. Kyutai embauche Le site du laboratoire de recherche KYUTAI, fondation créée par Xavier Niel (Iliad), Rodolphe Saadé (CGA-CGM) et Eric Schmidt (Google) est en ligne : Kyutai.org avec une rubrique « Join us » qui « recherche des scientifiques et ingénieurs pour des stages, postdoctorats, et postes à temps plein. Tous ces postes sont basés à Paris (France) ». Ceci afin de compléter les 6 Avengers, chercheurs et figures de proue de Kyutai, tel que les a nommés sur France 2 ce week-end, Xavier Niel. Le dirigeant a annoncé à la TV que les salaires des profils des scientifiques de Kyutai se situent « au-dessous de 1 million d’EUR par an ». 224 projets lauréats pour French Tech Tremplin 2023 L’édition 2023 du programme FRENCH TECH TREMPLIN, initié par la Mission French Tech en 2019, a annoncé ce vendredi, ses 224 lauréats pour la phase d’incubation. Conçu pour promouvoir la diversité dans l’écosystème technologique français, ce programme vise à soutenir des entrepreneurs de milieux socio-économiques défavorisés. Doté d’un financement de 12,6 millions d’EUR pour cette promotion, il est offert aux lauréats, une incubation de 12 mois (formation, mentorat et accompagnement) et une bourse de 22 900 EUR par projet. Les secteurs les plus représentés sont la Greentech et la HealthTech. Produits défectueux : le Parlement européen veut inclure l’IA dans le régime de compensation de l’UE Le Parlement européen prévoit d’actualiser la directive sur la responsabilité du fait des produits pour y inclure l’intelligence artificielle et les logiciels, visant à adapter la législation aux évolutions technologiques. La responsabilité des fabricants sera étendue aux dommages causés par des PRODUITS DÉFECTUEUX, incluant les composants numériques. La directive, qui prendra effet 2 ans après son adoption, prévoit des mécanismes pour la divulgation des preuves et la charge de la preuve. Elle exclut les logiciels libres non commerciaux et contient des mesures spécifiques pour les petites entreprises. Elle implique également des dispositions pour la protection des données personnelles et des secrets commerciaux dans le cadre des procédures judiciaires. La directive souligne l’importance de la sécurité des consommateurs dans le contexte de l’IA et des technologies numériques. L’IA et le défi de l’énergie Défi majeur pour l’industrie de l’intelligence artificielle (IA) : sa consommation croissante d’électricité. Les experts prévoient que la demande énergétique mondiale pour l’IA pourrait bientôt nécessiter l’ajout d’une capacité de production équivalente à celle d’un petit pays. Malgré une CONSOMMATION D’ÉNERGIE quasiment stable pour les centres de données depuis 2010 (environ 1 % de la production électrique mondiale), l’adoption rapide de l’IA pourrait marquer un tournant. Les centres de données, constituant le cloud et rendant possibles tous les services numériques, pourraient connaître une hausse significative de leur besoin en électricité. Microsoft, anticipant cette évolution, travaille sur l’utilisation de son IA pour accélérer l’utilisation des nouvelles centrales nucléaires destinées à alimenter ces systèmes. L’entreprise mise sur les centrales à fusion, avec un contrat promettant de la production d’énergie d’ici environ 5 ans, malgré l’absence actuelle de production d’électricité à partir de cette technologie. Constellation Energy, qui a convenu de fournir de l’énergie nucléaire à Microsoft pour ses centres de données, estime que la demande en électricité de l’IA aux États-Unis pourrait être 5 à 6 fois supérieure à celle nécessaire pour charger les véhicules électriques américains. Alex de Vries, chercheur à l’Université Vrije d’Amsterdam, indique que l’utilisation mondiale d’électricité pour les systèmes IA pourrait atteindre 15 gigawatts de demande continue, équivalant à la consommation des Pays-Bas. Ses estimations pourraient être sous-évaluées, ne prenant pas en compte le refroidissement des puces IA dans les centres de données, un facteur augmentant de 10 à 100 % la consommation totale d’électricité. EN BREF Quelques jours après un accord difficile, L’IA ACT, projet européen de régulation de l’intelligence artificielle générative, fait face à l’opposition de la France. Emmanuel Macron a exprimé ses réserves, craignant une réglementation excessive non favorable à l’innovation. Paris, soutenue par Berlin et Rome, souhaite limiter la régulation aux services utilisant l’IA générative, pour ne pas désavantager les start-ups européennes face aux géants américains. Le compromis final reste inconnu, et la France pourrait bloquer son adoption si elle n’obtient pas les concessions souhaitées. L’entreprise licorne de système de paiement mobile italienne SATISPAY s’installera en France en 2024 avec plus de 100 salariés. ZSCALER, société américaine spécialisée dans la sécurité du cloud, a annoncé l’implantation d’un nouveau data center à Rouen. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’expansion de l’entreprise sur le territoire européen. DELOITTE utiliserait l’IA pour évaluer les compétences de ses employés et élaborer des plans visant à les repositionner dans des rôles plus demandés, dans le cadre de sa stratégie pour modérer la croissance de ses embauches. NETFLIX serait la machine à cash de Disney, Warner Bros. Discovery et d’autres studios qui dans le besoin de trésorerie accordent davantage de licences qu’auparavant La Californie abandonne son affaire de harcèlement sexuel contre ACTIVISION BLIZZARD datant de 2021, déclarant que les enquêtes n’ont pas corroboré les allégations ; Activision accepte de payer environ 54 millions de dollars. LA MINUTE CYBER Juste paru, l’édition 2023 du Livre blanc du Before des ASSISES DE LA CYBERSÉCURITÉ présente des avancées significatives en matière de cybersécurité. Parmi les points clés, l’accent est mis sur l’innovation stratégique et la résilience face aux cyberattaques, avec une mention spéciale de l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle et une approche centrée sur l’humain pour contrer les menaces. L’importance de la sensibilisation, de la préparation, et de la collaboration entre différents acteurs du secteur est soulignée, reflétant une évolution constante dans la lutte contre les menaces numériques et un engagement fort nécessaire vers une cybersécurité renforcée. Une Nouvelle stratégie pour renforcer l’attractivité économique de la France ; c’est l’intitulé du rapport du député Renaissance, CHARLES RODWELL remis à la Première ministre Elisabeth Borne. Dans un contexte de tensions géopolitiques et économiques croissantes, celui-ci prône une politique d’attaque pour renforcer l’attractivité de la France. Ce rapport vise à cibler les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques, essentiels pour la sécurité économique du pays, et propose une organisation en mode « projet » à tous les niveaux administratifs. Il est proposé de simplifier le millefeuille administratif et réglementaire, identifié comme un obstacle majeur aux investissements directs étrangers (IDE). Ainsi, Rodwell préconise la mise en place d’un bouclier réglementaire de 5 ans pour les sites d’implantation et la nomination d’un sous-préfet Investissement et attractivité dans chaque région pour coordonner les administrations. Suggérée, une mise en œuvre de cette stratégie coordonnée par une équipe dédiée au sein du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). NUMBERS Ceux du marché Tech et des startups du secteur des animaux de compagnie : la PetTech L’industrie des animaux de compagnie en France se porte bien. En 2022, le marché, principalement centré sur les chats et de chiens, a représenté environ 6 milliards d’EUR, avec une croissance annuelle de 7 %. Les budgets annuels varient selon les générations, avec les millenials dépensant en moyenne 1581 EUR, suivies de la génération X 1257 EUR, et des baby-boomers 981 EUR. Une augmentation attribuée à la diversification des produits et services plutôt qu’à l’inflation. Environ 75 % des startups hexagonales du secteur ont connu une croissance supérieure à 20 % en 2023 par rapport à 2022, reflétant une résilience et un dynamisme sans faille dans un contexte économique global difficile. Elles comptent en moyenne 7,6 salariés. Les deux collectifs AnimAll et La Meute sont 2 collectifs, réunissant des consultants vétérinaires et des start-ups, ont pour l’occasion interrogé 57 startups françaises. À Unleashed, meetup PetTech organisé en décembre à Paris par Purina, les groupes d’investissement Eurazeo et Verlinvest ont indiqué que l’innovation du secteur en France est portée à plus de 50 % par les produits alimentaires avec le fort intérêt des startups françaises à saisir très rapidement des opportunités à l’international. On notera enfin ces propos forts : « Au sein d’une jeune couple, l’animal peut être considéré comme le réel premier bébé [en termes de priorités dans le foyer]. » A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

CLAUDE LESTERLIN quitte MASTEOS pour rejoindre BRUT en tant que CFO

ADRIEN ALIOUA rejoint Bespoke, agence conseil en stratégie, contenu et performance, en tant que directeur général adjoint, prenant la tête de l’équipe conseil en stratégie digitale et média. Son parcours inclut des postes clés chez ViaMichelin, EBP Informatique, AWE, Omnicom, et Keyade, où il a acquis une expertise approfondie en marketing digital.

EMMANUELLE BENHAMOU, ARMEL CASTETS et GÉRALDINE LEVEAU ont été nommés au conseil d’administration de Bpifrance, sur proposition du ministre de l’Économie et des Finances. ESTELLE DHONT-PELTRAULT, DAVID HELM et ARNAUD WIEBER rejoignent également le conseil, nommés par les ministres de l’Industrie et de la Recherche et du Budget, selon un décret du 15 décembre.

CÉDRIC CAJET, ingénieur des mines, devient product director de Neoxam, éditeur de logiciels dans le monde de la banque, la finance et l’assurance. Il a exercé auparavant durant 8 ans chez Vermeg, entreprise évoluant dans le même secteur d’activité.

PAULINE DAUVIN, anciennement vice-présidente des contenus originaux chez Disney+ France, rejoint Netflix France en tant que VP content dès janvier 2024. Elle a travaillé précédemment chez NBC Universal et France 2. Chez Netflix, Dauvin dirigera la stratégie de contenu français incluant films, séries, documentaires et divertissement.

JEAN-MARIE THUILLIER, âgé de 55 ans et titulaire d’une maîtrise en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, ainsi que d’un DESS en management, audit et conseil, a été nommé directeur général de Randstad Risesmart France, cabinet de conseil en RH avec approche Tech.

