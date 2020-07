Inde: Intel investit 253,5 millions de dollars dans Jio Platforms

La filiale numérique du géant indien Reliance Industries se voit accompagnée par un nouvel investisseur de renom, le géant américain Intel via son fonds Intel Capital, à hauteur de 253,5 millions de dollars. Ce nouvel investissement porte l’évaluation de Jio Platforms à 65 milliards de dollars. Quant au fabricant de puces américain, il acquiert ici une participation de 0,39% dans Jio Platforms.

Jio Platforms est présent sur de nombreux secteurs, le premier étant celui des télécoms, puisque le géant indien revendique plus de 388 millions d’abonnés via son opérateur Jio. Reliance Industries mise sur de nombreux secteurs tels que le cloud, l’IoT, la musique en streaming, ou encore plus récemment l’e-commerce, avec le lancement de sa plateforme JioMart. Censée rivaliser avec Amazon et Walmart, la filiale e-commerce a notamment séduit Facebook qui a injecté fin avril 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms pour contrôler 9,99% de l’entreprise.

De nombreux investisseurs se sont rués vers les opportunités que représentent la filiale numérique de Reliance Industries, à l’instar de Silver Lake, General Atlantic ou encore Vista Equity Partners. Au total, ce ne sont pas moins de 15,5 milliards de dollars qui ont été levé en quelques mois, en pleine crise sanitaire. Intel est par ailleurs le douzième investisseur à prendre une participation dans Jio Platforms. Dans un pays protectionniste où les entreprises étrangères peinent à assoir leur domination, Jio Platforms s’avère en bonne position pour grandir sereinement et attire de ce fait de nombreux investisseurs étrangers.

Une dette de 21 milliards de dollars

Pour Reliance Industries, le conglomérat industriel de l’homme le plus riche de l’Inde Mukesh Ambani, sa filiale numérique représente l’opportunité parfaite pour éponger ses dettes. Le groupe avait en effet annoncé son intention de se débarrasser de la totalité de sa dette, à savoir 21 milliards de dollars, d’ici la fin de l’année 2020. « Nous sommes ravis de collaborer avec Intel pour faire progresser les capacités de l’Inde dans les technologies de pointe qui permettront de renforcer tous les secteurs de notre économie et d’améliorer la qualité de vie de 1,3 milliard d’Indiens », commente Mukesh Ambani.

« L’accent mis par Jio Platforms sur l’application de ses impressionnantes capacités d’ingénierie pour apporter la puissance des services numériques à faible coût en Inde s’aligne sur l’objectif d’Intel de fournir une technologie de pointe qui enrichit la vie. Nous pensons que l’accès et les données numériques peuvent transformer les entreprises et la société pour le mieux », a déclaré Wendell Brooks, président d’Intel Capital.