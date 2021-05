Instagram Insights: le réseau social de Facebook met les bouchées doubles pour contrer TikTok

Les réseaux sociaux s’arrachent l’attention des créateurs de contenus, fondateurs de communautés fidèles et donc synonyme d’arrivée de nouveaux utilisateurs. Instagram Insights, l’outil analytique intégré au réseau social, dévoile de nouvelles fonctionnalités dédiées aux créateurs de contenus et entreprises. Ils pourront bientôt avoir accès à de nouvelles données essentielles sur leurs contenus et leur portée, à travers les fonctionnalités Reels et Live sur Instagram. Plus d’un an après le lancement de Reels, l’arme d’Instagram pour contrer l’ascension fulgurante de TikTok, le réseau social de Facebook entend frapper un grand coup contre son rival.

Alors que TikTok propose déjà à ses utilisateurs de bénéficier d’analyses détaillées sur leurs contenus, Instagram ne permettait que de voir les likes, vues et commentaires sur Reels, cette fonctionnalité qui permet de monter des vidéos de 15 secondes en ajoutant de la musique et des effets. Ses utilisateurs pourront bientôt voir le nombre de lectures, les comptes touchés, les likes, les commentaires, les enregistrements et les partages de leurs vidéos. En ce qui concerne Live, les comptes atteints seront désormais affichés, ainsi que le nombre maximum de spectateurs simultanés, les commentaires et le nombre de partages.

«Faire de leurs passions un gagne-pain»

« Nous nous engageons à aider les créateurs à faire de leurs passions un gagne-pain et à soutenir les petites entreprises », souligne Instagram. « Dans le cadre de notre effort continu pour donner aux professionnels les outils dont ils ont besoin, nous déployons plusieurs mises à jour de notre produit Insights qui aideront les créateurs et les entreprises à mieux comprendre et évaluer leurs performances sur Instagram. »

Pour rappel, Reels peut s’utiliser dans une conversation privée comme en Story et permet aux utilisateurs d’importer de la musique d’une autre vidéo ou disposer de la collection de morceaux que possède Facebook. Les nouvelles mises à jour d’Insights remettent ainsi le réseau social sur un pied d’égalité avec TikTok, en matière d’analyse des données. « En outre, nous lançons de nouvelles informations détaillées sur la portée des contenus dans Account Insights. Nous savons qu’il est important de mieux comprendre comment le contenu est distribué, c’est pourquoi nous avons créé de nouvelles catégories qui permettent de savoir quels types de comptes vous atteignez et quels formats de contenu sont les plus efficaces pour augmenter la portée », précise le réseau social.

Les créateurs de contenus paraissent davantage sollicités ces derniers mois, avec l’arrivée de nombreuses fonctionnalités dédiées à leur réussite. Récemment, c’est Twitter qui a lancé « Tip Jar » (la « boîte à pourboires »), pour permettre aux utilisateurs du réseau social de faire des dons à leurs créateurs préférés. En avril dernier, la plateforme américaine Patreon, spécialisée dans la rémunération des créateurs de contenus, atteignait une valorisation de 4 milliards de dollars.