[Événement 100% digital] L’Atelier des RH : une matinée pour réinventer le travail de demain !

Après la mise en place du télétravail généralisé, il y a plus d’un an, le retour à la “vie normale” se profile. Se pose maintenant la question du réengagement des collaborateurs et des nouveaux modes d’organisation des entreprises.

Cohésion d’équipe, travail hybride, management intergénérationnel, bien-être au travail… Comment préparer le retour des collaborateurs dans un monde du travail chamboulé par la crise sanitaire ?

À la veille de la deuxième étape du déconfinement et de l’assouplissement du télétravail généralisé le 9 juin, Swile, PayFit et Gymlib vous proposent de participer à L’Atelier des RH, l’événement incontournable de la sphère RH. Pour cette 2ème édition, les 3 entreprises ont réuni des experts et des professionnels de renom pour aborder les enjeux des RH durant cette période d’incertitudes.

1 keynote, 3 ateliers pratique et 1 table ronde pour réinventer le monde du travail post-Covid

Cette nouvelle édition de L’Atelier des RH, événement organisé par Swile, PayFit et Gymlib, rassemblera des experts et professionnels RH le 8 juin de 9h30 à 12h30 autour de 5 conférences dont 1 keynote, 3 ateliers pratiques et 1 table ronde pour décrypter le monde du travail de demain.

Entièrement en ligne et gratuit, L’Atelier des RH sera filmé en direct dans les bureaux de PayFit pour vous offrir une expérience supérieure à un webinar classique.

L’événement reviendra sur les enjeux clés de la reprise tels que la cohésion d’équipe, l’engagement, la qualité de vie au travail, le management intergénérationnel et les nouveaux modes organisationnels.

Aux côtés d’experts et de DRH de renom, nous creuserons en détail les sujets suivants :

Assurer le bien-être des salariés en mettant en place une démarche de qualité de vie au travail durable

Recréer une dynamique de cohésion d’équipe et ré-engager les salariés

Adapter les nouvelles organisations du travail aux attentes des différentes générations

Prendre conscience de l’importance de votre rôle de DRH en trouvant votre place entre employés et direction

Au programme :

Keynote : “Travail post Covid, quel(s) futur(s) souhaitables(s) ?” par Alexandre Jost, la Fabrique Spinoza.

Atelier engagement : “Quelles sont les nouvelles attentes des employés en matière de cohésion d’équipe ?” par Jérémie Sicsic, responsable des contenus chez Swile et Julia Bizer, associée chez Augmented Talent.

Atelier coaching RH : “30 min pour prouver à votre entreprise que vous êtes moteur de la reprise économique” par Christophe Robert, coach spécialisé dans la gestion des crises et résolution des conflits.

Atelier QVT : “Après un an de crise, quelles sont les nouvelles responsabilités des entreprises en matière de QVT ?” par Angelika Mleczko, formatrice et consultante QVT chez L’Étincelle CHO et Aurélie de Raphélis Soissan, RH chez Gymlib.

Table ronde : “Évolution des modes de travail : comment répondre aux attentes des différentes générations ?” avec Gabrielle Halpern, philosophe spécialiste du travail hybride, Alexandre Jost, la Fabrique Spinoza et Jordan Defas, Senior HR manager (Ex DRH Le Slip Français)

Les organisateurs de l’Atelier des RH

Swile a été lancée en 2018 par Loïc Soubeyrand (co-fondateur et ex-CEO de Teads, vendue à Altice en 2017). L’entreprise a levé 115 millions d’euros auprès de fonds européens de premier plan. Swile a pour vocation de gérer l’expérience employé de A à Z. Grâce à la Swile Card, la fintech réinvente la gestion des avantages employés, et renforce la vie sociale et la cohésion d’équipe à travers sa super-app.

PayFit révolutionne et simplifie la gestion de la paie et des processus RH pour les PME françaises et européennes, grâce à une solution SaaS, 100% fiable et fournissant une expérience unique.

Gymlib améliore le bien-être et la qualité de vie au travail des salariés en proposant un abonnement multi-sport unique sans engagement donnant accès à + 4 000 partenaires sport et bien-être.