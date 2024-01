IRL, une autre startup scandale chez SOFTBANK / Quel prochain ministre du numérique ? / Les nouvelles aides publiques pour les start-ups

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Triste nouvelle que le dĂ©cès de HENRI KAUFMAN, insatiable crĂ©atif, figure incontournable de la tech depuis les annĂ©es 90, dotĂ© d’une curiositĂ© d’esprit sans cesse renouvelĂ©e! Directeur informatique d’une filiale de La Redoute, il a poursuivi sa carrière en agences de publicitĂ© (on lui doit notamment le fameux slogan du contrat de confiance de Darty). Cofondateur des Ă©ditions Kawa avec RĂ©gis Wargnier, auteur de nombreux livres, passionnĂ© d’Art, de marketing, il fut un pionnier des blogs et de YouTube avec 400 Ă©pisodes des vidĂ©os du succès (rĂ©alisĂ©es son complice Pierre-Philippe Cormeraie). Co auteur avec notre experte Laurence FAGUER du Marketing de l’ego, ou de Internet a tout changĂ©. Pendant plusieurs annĂ©es, il a contribuĂ© Ă Frenchweb rendant compte des innovations rencontrĂ©es aux Etats-Unis.

Les nouvelles aides publiques pour les start-ups

Le gouvernement a rĂ©cemment annoncĂ© un dispositif renforcĂ© pour soutenir les JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES (JEI) qui Ă©volue dès le dĂ©but de cette annĂ©e, visant Ă stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur des startups et PME. Ce plan dit « jeunes entreprises », issu du rapport de la mission Midy et votĂ© en loi de finances (budget de l’État), se dĂ©ploie Ă travers 4 axes principaux : . Embauche et ExonĂ©ration de Charges : les critères d’Ă©ligibilitĂ© au dispositif JEI sont Ă©largis pour inclure davantage d’entreprises, notamment celles avec des dĂ©penses en R&D variant entre 5% et 15%, ainsi que celles dĂ©passant 30%, . Incitation fiscale pour les investisseurs : Ă partir de 2024, les particuliers investissant dans les JEI bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction d’impĂ´t allant jusqu’Ă 50%, selon le type de JEI, . Aide en trĂ©sorerie : les nouvelles JEI pourront accĂ©der plus rapidement au CrĂ©dit ImpĂ´t Recherche (CIR), avec un versement accĂ©lĂ©rĂ© en 1 an au lieu de 3, . Accès Ă la commande publique : les JEI auront un accès simplifiĂ© aux procĂ©dures d’achat public jusqu’à 100 000 EUR, favorisant ainsi leur intĂ©gration dans les marchĂ©s publics.

Concernant le PGE, Bruno Le MAIRE vient d’annoncer la possibilité pour les TPE et PME de repousser pour 3 ans leurs Prêts Garantis par l’Etat, et ce jusqu’en 2026 au travers d’une procédure à l’amiable simplifié, à l’instar de ce qui avait déjà été mis en place. Cette mesure fait suite à la des chiffres communiqués par la Banque de France sur les défauts d’entreprise en 2023.

Quel prochain ministre du numérique ?

Alors que l’annonce probable d’un remaniement gouvernemental ou d’un changement de gouvernement se prĂ©cise, les Ă©chos vont bon train pour savoir qui va obtenir le poste de ministre dĂ©lĂ©guĂ© au numĂ©rique.

En tĂŞte des pronostics en cas de non renouvellement de Jean-NoĂ«l Barrot, le polytechnicien PAUL MIDY, dĂ©putĂ© Renaissance de l’Essonne (circonscription de Saclay – Orsay) qui s’est distinguĂ© depuis plus d’un an sur les sujets deeptech, la rĂ©gulation et la sĂ©curisation de l’espace numĂ©rique et les aides publiques pour les startups dans la loi de finances 2024. ApprĂ©ciĂ© de l’Ă©cosystème tech pour son franc-parler et des Ă©changes rĂ©guliers avec les acteurs des entreprises et des fĂ©dĂ©rations professionnelles, il fait figure de favori.

Challenger, le dĂ©putĂ© Renaissance ERIC BOTHOREL des CĂ´te-d’Armor, ce spĂ©cialiste des tĂ©lĂ©coms, cybersĂ©curitĂ© et de la fiscalitĂ© numĂ©rique a travaillĂ© sur ces mĂŞmes dossiers Ă l’AssemblĂ©e nationale depuis 2017.

Troisième voix possible, celle d’une personnalitĂ© de la sociĂ©tĂ© civile : entrepreneur et fin connaisseur des dossiers de financement du numĂ©rique (deep tech, IA, cybersĂ©curitĂ©), attentif Ă la rĂ©gulation du numĂ©rique et veillant Ă l’accĂ©lĂ©ration de la dĂ©matĂ©rialisation pour les entreprises, les citoyens et l’administration.

La France au CES de Las Vegas

155 startups françaises de 12 rĂ©gions exposent cette annĂ©e sous le pavillon France au CES (Consumer Electronics Show) qui se dĂ©roule Ă Las Vegas du 9 au 12 janvier ; des jeunes pousses rĂ©parties entre l’Eureka Park et le Las Vegas Convention Center accompagnĂ©es par BUSINESS FRANCE. On note une forte reprĂ©sentation du secteur automobile avec 20 startups et la SportTech avec 10 startups. Autres secteurs reprĂ©sentĂ©s : l’intelligence artificielle, la santĂ© et le bien-ĂŞtre, la mobilitĂ©, la Greentech, la robotique et le Smart Home. Pour l’Ă©dition 2023, on comptait 200 startups françaises prĂ©sentes dont 16 entreprises dans le secteur des vĂ©hicules autonomes et intelligents et 30 en learning expĂ©dition.

Adoption du Data Act

Le DATA ACT a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal officiel de l’Union europĂ©enne le 22 dĂ©cembre 2023. Il sera applicable Ă compter du 12 septembre 2025. Ces textes visent Ă renforcer la compĂ©titivitĂ© et la souverainetĂ© numĂ©rique de l’UE en favorisant l’accès, le partage et la rĂ©utilisation des donnĂ©es dans le respect de la protection des donnĂ©es personnelles.

Concrètement, le Data Act vise Ă faciliter la mobilitĂ© des donnĂ©es entre services cloud (suppression des frais liĂ©s au changement de fournisseur), un accès des organismes publics Ă des donnĂ©es privĂ©es (en cas d’urgence ou pour des missions d’intĂ©rĂŞt public, les organismes publics peuvent accĂ©der Ă des donnĂ©es dĂ©tenues par des entitĂ©s privĂ©es, avec une compensation Ă©quitable) et Ă une stimulation de l’innovation (en rendant les donnĂ©es plus accessibles et utilisables).

Une IA qui dĂ©tecte l’autisme

Dans une avancĂ©e significative de la mĂ©decine, une Ă©quipe de chercheurs sud-corĂ©ens a dĂ©veloppĂ© une intelligence artificielle capable de dĂ©tecter L’AUTISME chez les enfants avec une prĂ©cision de 100% en analysant des photos de leurs rĂ©tines.

L’Ă©tude, menĂ©e par l’universitĂ© Yonsei de CorĂ©e du Sud et publiĂ©e dans la revue mĂ©dicale JAMA Network Open, s’est basĂ©e sur un Ă©chantillon de 958 enfants, dont la moitiĂ© avaient Ă©tĂ© diagnostiquĂ©s avec un trouble du spectre de l’autisme.

L’IA a montrĂ© une grande prĂ©cision dans la dĂ©tection de l’autisme, bien que sa capacitĂ© Ă Ă©valuer la sĂ©vĂ©ritĂ© des symptĂ´mes soit moins performante. Cette approche non invasive pourrait permettre un diagnostic prĂ©coce de l’autisme dès l’âge de 4 ans, ouvrant la voie Ă des traitements plus ciblĂ©s et personnalisĂ©s.

La réalité difficile du calcul quantique : entre hype et progrès réel

Dans l’univers du CALCUL QUANTIQUE, une vague de scepticisme soulève des doutes sur les attentes Ă©levĂ©es et les dĂ©lais ambitieux souvent mis en avant par les entreprises du secteur. Des figures influentes telles que Yann LeCun de Meta et Oskar Painter d’Amazon Web Services mettent en lumière les dĂ©fis fondamentaux et les limitations actuelles de cette technologie. Les ordinateurs quantiques, bien qu’ayant le potentiel de transformer des domaines comme la modĂ©lisation financière, l’optimisation logistique et l’apprentissage automatique, sont encore loin d’ĂŞtre des outils pratiques et fiables selon ces spĂ©cialistes.

Une difficultĂ© majeure rĂ©side dans la gestion des erreurs quantiques. Pour obtenir des « qubits logiques » robustes, il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire d’utiliser jusqu’Ă 1000 qubits physiques pour chaque qubit logique. Matthias Troyer de Microsoft souligne que les applications pratiques du calcul quantique pourraient ĂŞtre plus limitĂ©es que ce que l’on imagine. Selon lui, les algorithmes quantiques ne fourniraient un avantage significatif que dans un nombre restreint d’applications, et la vitesse opĂ©rationnelle des qubits reste un obstacle majeur.

L’industrie doit Ă©galement faire face Ă des dĂ©fis liĂ©s Ă la bande passante des donnĂ©es, limitant les applications intensives en donnĂ©es comme l’apprentissage automatique ou la recherche dans les bases de donnĂ©es. En fin de compte, malgrĂ© les avancĂ©es rĂ©centes, le chemin vers des ordinateurs quantiques pratiques et fiables semble encore long et incertain.

Jackpot en perspective pour TIKTOK.

Si TikTok prĂ©voit une croissance du volume de marchandises de TikTok Shop US multipliĂ©e par 10 pour atteindre 17,5 milliards de dollars en 2024, la sociĂ©tĂ© envisage d’augmenter les frais des vendeurs, passant de 2% Ă 8% dans les prochains mois, tout en rĂ©duisant certaines subventions accordĂ©es. Des mesures qui devraient booster les rĂ©sultats de la sociĂ©tĂ© qui prĂ©voit par ailleur de lancer TikTok Shop en AmĂ©rique latine.

IRL, une autre startup scandale chez SOFTBANK

SOFTBANK sera sans aucun doute citĂ© comme l’un des symboles des excès des annĂ©es 20, avec pour illustration cette fois çi, IRL un rĂ©seau social qui voulait ĂŞtre le nouveau Facebook, et pour lequel SOFTBANK avait signĂ© un chèque de 150 millions de dollars. D’anciens employĂ©s de IRL, actuellement poursuivie par SoftBank pour fraude, rĂ©vèlent des problèmes apparents dès la crĂ©ation de la startup, notamment des pannes et des chiffre d’utilisateurs gonflĂ©es. Ainsi l’app aurait Ă©tĂ© tĂ©lĂ©chargĂ©e par un quart des adolescents amĂ©ricains, mais reste inconnue. Des chiffres dont SOFTBANK ne se serait pas empressĂ© de vĂ©rifier lors des dues diligence. Le site est dĂ©sormais fermĂ© et la bataille fait rage entre actionnaires et fondateurs.

EN BREF OPEN AI aurait proposĂ© Ă certains mĂ©dias de payer entre 1 et 5 millions de dollars par an pour la licence d’articles de presse pour la formation de modèles. La vice-PrĂ©sidente de la Commission europĂ©enne, Margrethe Vestager, prĂ©voit de rencontrer les PDG de Google, Apple, Nvidia et Broadcom Ă San Francisco et Palo Alto les 11 et 12 janvier. Le marchĂ© des vĂ©los Ă©lectriques très challengĂ© Dernier signe en date : BEWEEL est en redressement judiciaire. Cette startup lyonnaise devait coordonner la conception, la commercialisation, la connectivitĂ© et l’application de nouveaux vĂ©los Ă©lectriques connectĂ©s Peugeot Cycles (Stellantis) annoncĂ©s Ă l’automne. Arnaud Gournac, anciennement directeur du Peugeot Design Lab, en Ă©tait le prĂ©sident. SPACE X a lancĂ© ses six premiers satellites Starlink capables de fournir un service de tĂ©lĂ©phonie mobile, dans le cadre de son service Direct to Cell, en partenariat avec T-Mobile US.

ISOMORPHIC LABS, une startup issue de la division DeepMind de GOOGLE, s’associe avec Eli Lilly et Novartis pour la dĂ©couverte de mĂ©dicaments basĂ©e sur l’IA. Un accord initial de 82,5 millions de dollars associĂ© de paiement en fonction des rĂ©sultats obtenus pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars a Ă©tĂ© convenu. De nombreuses startups opèrent dans ce domaine dont le français OWKIN qui compte Ă©galement GOOGLE Ă son capital.

INVISION, une startup de logiciels de design autrefois évaluée à 2 milliards de dollars, prévoit de fermer à la fin de 2024, après avoir levé plus de 350 millions de dollars auprès de notamment Goldman Sachs, et Spark Capital.

LA MINUTE CYBER Passkeys : vers une ère sans mot de passe Les PASSKEYS, une technologie d’authentification avancĂ©e, sont en passe de remplacer les mots de passe traditionnels. Utilisant la cryptographie Ă clĂ© publique, les passkeys offrent une sĂ©curitĂ© accrue en Ă©tant stockĂ©s directement sur l’appareil de l’utilisateur, ce qui les rend inaccessibles aux pirates et les protège contre le phishing. Plus de 8 milliards de comptes sont dĂ©jĂ Ă©quipĂ©s de cette technologie, et l’on s’attend Ă ce que ce chiffre atteigne 20 milliards d’ici fin 2024. Simple d’utilisation, le passkey permet une connexion sĂ©curisĂ©e aux services en ligne via des mĂ©thodes biomĂ©triques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Cette possibilitĂ©, soutenue par la FIDO Alliance et des gĂ©ants de la tech tels que Google et Microsoft, veut s’affranchir des mots de passe. NUMBERS Ceux de la cybercriminalitĂ© pour 2024 Cette annĂ©e s’annonce comme charnière dans le domaine de la CYBERCRIMINALITÉ, marquĂ©e par une augmentation significative des attaques sophistiquĂ©es et de la dĂ©sinformation. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour gĂ©nĂ©rer des deepfakes toujours plus rĂ©alistes devient une prĂ©occupation majeure, avec une prĂ©diction alarmante de KnowBe4 indiquant que 90% des contenus en ligne pourraient ĂŞtre des deepfakes d’ici 2026. Le phĂ©nomène de « Quishing », impliquant des QR codes malveillants, et les campagnes de phishing continuent de menacer la sĂ©curitĂ© des utilisateurs de suites bureautique. Le rapport de Vade sur le phishing et les malwares pour le troisième trimestre de 2023 montre une augmentation de 173% des attaques de phishing et de 110% des malwares. Si 89 % des organisations considèrent les outils d’IA gĂ©nĂ©rative comme un risque potentiel pour la sĂ©curitĂ©, 95 % d’entre elles les utilisent dĂ©jĂ . Par ailleurs, l’IA est Ă©galement un outil double tranchant, utilisĂ©e tant pour orchestrer des attaques que pour les contrer. 33% des organisations n’ont pas encore implĂ©mentĂ© de mesures de sĂ©curitĂ© supplĂ©mentaires liĂ©es Ă l’usage de l’IA, selon ZScaler. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LEVEE DE FONDS A L’ETRANGER:

PERPLEXITY , une startup qui dĂ©veloppe un moteur de rĂ©ponse basĂ© sur l’IA avec environ 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour concurrencer Google, a levĂ© en fin d’annĂ©e 74 millions de dollars pour une valorisation de 520 millions de dollars auprès notamment d’IVP et Jeff Bezos.

, une startup qui dĂ©veloppe un moteur de rĂ©ponse basĂ© sur l’IA avec environ 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour concurrencer Google, a levĂ© en fin d’annĂ©e 74 millions de dollars pour une valorisation de 520 millions de dollars auprès notamment d’IVP et Jeff Bezos. ROBIN AI , une startup basĂ©e Ă Londres, a levĂ© 26 millions de dollars en sĂ©rie B pour son plug in gratuit Ă Microsoft Word. Ce dernier permet de crĂ©er et de rĂ©viser des contrats juridiques en utilisant Claude, une technologie dĂ©veloppĂ©e par Anthropic.

, une startup basée à Londres, a levé 26 millions de dollars en série B pour son plug in gratuit à Microsoft Word. Ce dernier permet de créer et de réviser des contrats juridiques en utilisant Claude, une technologie développée par Anthropic. AQUA SECURITY, une startup spécialisée dans la cybersécurité, qui développe un solution de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (Cloud Security Posture Management, CSPM) lève 60 millions de dollars.

COATUE ferme son bureau européen à Londres après deux ans d’existence.

ferme son bureau européen à Londres après deux ans d’existence. FIDELITY aurait dévalorisé dans ses comptes sa participation dans X de 71,5%.

aurait dĂ©valorisĂ© dans ses comptes sa participation dans X de 71,5%. Selon PitchBook, l’investissement en capital-risque aux États-Unis a chutĂ© de 30% en glissement annuel pour atteindre 170,6 milliards de dollars en 2023, le niveau le plus bas depuis 2019, et a diminuĂ© de 35% pour atteindre 345,7 milliards de dollars Ă l’Ă©chelle mondiale, le plus bas depuis 2017.

GUILLAUME POUPARD, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint de Docaposte et ex-directeur gĂ©nĂ©ral de l’ANSSI, devient membre du conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique, dont il est diplĂ´mĂ©.

